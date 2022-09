দার্জিলিং, 29 সেপ্টেম্বর: এক বিদেশী নাগরিক ইজরায়েল থেকে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে এসেছিলেন (Tourist from Israel Died in Darjeeling) ৷ কিন্তু হল না আর বাড়ি ফেরা ৷ বৃহস্পতিবার সান্দাকফুর এক হোটেলে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে ৷ কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তার তদন্তে পুলিশ (Tourist Died in Darjeeling) ৷

সূত্রের খবর, ওই বিদেশী পর্যটকের নাম নাথান লেভি ৷ বয়স 29 বছর ৷ তিনি 27 সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ের হোটেল শেরপা চ্যালেটে এসে উঠেছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর গাইড তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। বিদেশ থেকে আগত ওই পর্যটকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই হোটেলে ৷ হোটেলের তরফে পুলিশে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দার্জিলিং জেলা পুলিশ (Darjeeling Police) ৷ পাশাপাশি হোটেলে যান দার্জিলিং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস পোনাম্বালাম ৷

তিনি বলেন, "আমাদের কাছে যা তথ্য রয়েছে তাতে জানা গিয়েছে, ইসরায়েল থেকে ওই পর্যটক এসেছিলেন এখানে বেড়াতে ৷ তাঁর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা এখনও অজানা ৷" ওই বিদেশী পর্যটকের মৃত্যুর কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ তিনি আরও বলেন, "তাঁদের দূতাবাসে পাঠানোর জন্য স্বরাষ্ট্র দফতরেও এ কথা জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে, তবে পরবর্তী তদন্তে মৃত্যুর আসল কারণ উঠে আসবে ৷

আরও পড়ুন: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হুগলির যুবকের