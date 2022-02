শিলিগুড়ি, 17 ফেব্রুয়ারি : ভোটে পরাজিত হয়ে ফুলের তোড়া, মিষ্টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদকের বাড়িতে বিজেপি বিধায়ক । বিজয়ী প্রার্থীর পা ছুঁয়ে প্রণাম ৷ এটা রাজনৈতিক সৌজন্যতা নাকি দলবদলের পরিকল্পনা ? বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বর্ষীয়ান নেতা প্রতুল চক্রবর্তীর বাড়িতে যান ৷ এমন ঘটনা রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ যদিও দুই নেতাই এমন কানাঘুষোয় জল ঢেলে একে সৌজন্যতা বলে উল্লেখ করেছেন (Sankar Ghosh meets Pratul Chakraborty to congratulate over his victory in SMC Election 2022) ৷

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছে বিজেপি । মাত্র পাঁচটি আসনে জয় লাভ করেছে গেরুয়া শিবির । নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । বাইশের পৌরনিগম নির্বাচনে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে মেয়র প্রজেক্ট করে পৌরযুদ্ধে নেমেছিল পদ্মফুল । কিন্তু নিজের গড় ও বাসস্থান 24 নম্বর ওয়ার্ডেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক তথা প্রার্থী প্রতুল চক্রবর্তীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি । এমনকি ফলাফলের নিরিখে তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছেন শঙ্কর ঘোষ ।

শিলিগুড়িতে 24 নং ওয়ার্ডে বিজয়ী প্রার্থী প্রতুল চক্রবর্তীর বাড়িত সৌজন্য সাক্ষাৎকারে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ

ভোটপর্ব মিটতে আজ সকাল সকাল প্রতুল চক্রবর্তীর বাড়িতে হাজির শঙ্কর ঘোষ । তাঁকে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিজেপি বিধায়ক । এরপর প্রবীণ নেতাকে প্রণাম করেন । রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শঙ্কর ঘোষ কখনও তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে আক্রমণ করেননি । তাই বিধানসভা নির্বাচন ও এবারের পৌর নির্বাচনে শাসকদলের জয়ের পর ফের একবার তার দলবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ।

যদিও এই বিষয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমার রাজনীতির ভাষাটা ছোট থেকে একেবারে অন্যরকম ৷ 2015 সালে প্রতুলদাকে হারিয়ে আমি কাউন্সিলর হয়েছিলাম ৷ সেদিনও প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নিয়েছিলাম ৷ আজ উনি বিজয়ী ৷ ওনাকে প্রণাম করে শুভেচ্ছা জানালাম ৷" একই সুর তৃণমূল নেতা প্রতুল চক্রবর্তীর গলাতেও । তিনি বলেন, "এটা শিলিগুড়ির ঐতিহ্য ৷ রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই থাক না কেন, সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজকর্মে আমাদের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ নেই ৷ আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী ৷" শঙ্কর ঘোষের তৃণমূলে যোগের জল্পনা নস্যাৎ করে দেন তিনি ৷

