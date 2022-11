দার্জিলিং, 28 নভেম্বর: এএসবি অভিযানে গ্রেফতার দুই অনুপ্রেশবকারী ৷ অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে তাদের গেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে অ্যান্ড্রু জেমস নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দা (One of the arrested person is from New Zealand) ৷ অপর অভিযুক্ত মহম্মদ নুরুল ইসলাম বাংলাদেশের বাসিন্দা ৷ অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের অভিযোগ উঠেছে দুই অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে (Intruders arrested from Nepal border) ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে এসএসবি'র 8 নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। অভিযুক্ত ভুয়ো ভারতীয় আধার কার্ড দেখিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছিল । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সীমান্ত এলাকা থেকে আরও এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম মহম্মদ নুরুল ইসলাম। এরপর ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই দু’জনকে ভুয়ো পরিচয় পত্র তৈরি করতে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা সাহায্য করেছে। তার খোঁজ শুরু হয়েছে । ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে সোমবার। বাংলাদেশি নাগরিকের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দার সঙ্গে কী সম্পর্ক রয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷