দার্জিলিং, 3 ডিসেম্বর: নতুন উপলব্ধির সাক্ষী হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (North Bengal University) ৷ এই প্রথম একজন মহিলা রেজিস্ট্রার পেল এই বিশ্ববিদ্যালয় । চলতি শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপক নূপুর দাসকে রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে (New Registrar at North Bengal University), বিশ্ববিদ্যালয়ের 60 বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা রেজিস্ট্রার ৷ যদিও দু'মাসের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করা হয়েছে তাঁকে (first lady registrar in North Bengal University) ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষামহল ।

এতদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল ফর আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টাডিজের (কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইন শাখা) প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদে ছিলেন অধ্যাপিকা নূপুর দাস (Professor Nupur Das) ৷ রেজিস্ট্রারের দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি কাউন্সিল ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিসের দায়িত্বও সামলাবেন । উল্লেখ্য, প্রায় দুই বছর ধরে রেজিস্ট্রার (অফিসিয়েটিং) হিসেবে দায়িত্ব পালন করা অধ্যাপক প্রণব ঘোষকে সম্প্রতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উন্নয়ন সেলের ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের উপস্থিতিতে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক নূপুর দাস ৷ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ওমপ্রকাশ মিশ্র ৷ এছাড়াও তিনি বিদায়ী রেজিস্ট্রার অধ্যাপক প্রণব ঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁর মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় দক্ষতার জন্য । উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন,"বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করা হল । আমরা খুবই আপ্লুত । পাশাপাশি অধ্যাপক ঘোষের নিরলস অবদানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ।" নয়া দায়িত্ব পাওয়ার পর অধ্যাপক নূপুর দাস বলেন,"উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলাকে রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । আমি খুবই খুশি । গুরুত্ব সহকারে আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব ।"