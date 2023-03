শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মিলল সমাধান

শিলিগুড়ি, 18 মার্চ: চা বাগানে ইতিহাস ! এই প্রথম চা শ্রমিকদের মালিকানাধীন জমি ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যবহার ও অধিকারে ছাড়পত্র দিল মালিকপক্ষ ৷ জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ স্বভাবত, এই সিদ্ধান্তে খুশি শ্রমিকমহল ৷ এছাড়া শ্রমিকদের 18 দফা দাবি মেনে ফের সচল হতে চলেছে দার্জিলিংয়ে রঙ্গিতের কাঞ্চনভিউ চা বাগান (Tea Garden labours can use the Garden land for their own use) ৷

শুক্রবার কাঞ্চনভিউ চা বাগানের (Kanchaan View Tea Estate) মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সমস্যা সমাধানে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজে একটি বৈঠক হয় ৷ প্রশাসনের তরফে জেলাশাসক এস পুন্নমবলম, পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, দার্জিলিং সদর মহকুমাশাসক দুলেন রায়, মালিকপক্ষের তরফে অজিতকুমার আগরওয়াল, জিটিএ প্রধান এগজিকিউটিভ অনিত থাপা, হামরো পার্টির সভাপতি তথা জিটিএ সভাসদ অজয় ​​এডওয়ার্ডস, জিতেন রায়, রোশন লামা, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সচিব আদিত্য রাই-সহ দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ৷ অনেক রাত পর্যন্ত এই বৈঠক চলে ৷ চা বাগানের বাসিন্দাদের 18টি দাবি মেনে নিয়েছে মালিকপক্ষ ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামবাসীদের বাগানের পাকা রাস্তা ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল চা বাগানের মালিকপক্ষ ৷ সেটি খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ রঙ্গিত চা বাগানে বসবাসকারীদের জমির অধিকার এবং জমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি বাগানে থাকা রঙ্গিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনায় হস্তক্ষেপ না-করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের বিরুদ্ধে থাকা সব মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে ৷ চা বাগানে যে হোটেলটি তৈরি হতে চলেছে সেখানে চা বাগানের শ্রমিকদের এবং গ্রামবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷

2022 সাল থেকে ওই কাঞ্চনভিউ চা বাগানে অচলাবস্থা চলছিল ৷ অনশনে বসেছিল শ্রমিকপক্ষ ৷ মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শোষণের অভিযোগ উঠেছিল ৷ এই পরিস্থিতিতে অজয় ​​এডওয়ার্ডস চা বাগানে এক ঘণ্টা অনশন করেছিলেন ৷ পরে মালিকপক্ষ অজয় ​​এডওয়ার্ডয়ের বিরুদ্ধে 100 কোটি টাকার মানহানির মামলাও করে ৷ এদিনের বৈঠকে সেই মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ বৈঠকের পর অজয় এডওয়ার্ডস বলেন, "আমরা খুশি ৷ মালিকপক্ষ শ্রমিকদের 18 দফা দাবি মেনে নিয়েছে ৷ সব থেকে বড় বিষয়, চাবাগানের ইতিহাসে এই প্রথম চা শ্রমিকদের চা বাগানের জমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ শ্রমিকরাও চা বাগান যাতে সুষ্ঠভাবে চলে সেদিকে গুরুত্ব দেবে ৷"

