দার্জিলিং, 9 জুন : জিটিএ নির্বাচনের বিরোধীতা করে গাড়িতে কালো পতাকা লাগিয়ে পাহাড় ফিরলেন জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং (GNLF president put black flag on cars in protest of GTA election)৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে বিমানে শিলিগুড়ি ফেরেন তিনি । বাগডোগরা বিমানবন্দরে দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী সমর্থকরা স্বাগত জানায় মন ঘিসিংকে ৷ কিন্তু এদিন জিটিএ নির্বাচনের বিরোধীতা করে অভিনব প্রতিবাদ করতে দেখা গেল জিএনএলএফকে ।

বিমানবন্দরে মন ঘিসিংকে স্বাগত জানানোর পর তিনি সড়কপথে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন । আর এদিন শিলিগুড়ি থেকে পাহাড় ফেরত সমস্ত গাড়িতে কালো পতাকা লাগিয়ে জিটিএ'র বিরোধীতা করতে দেখা যায় জিএনএলএফকে (GNLF put black flag on cars in protest of GTA election)। ওই বিষয়ে জিএনএলএফের সভাপতি মন ঘিসিং বলেন, "এটা জিটিএ নির্বাচনের একটা প্রতিকী প্রতিবাদ । এরপর এর থেকেও বড় প্রতিবাদ সংগঠিত করব আমরা । পাহাড়ের প্রত্যেক মানুষকে বোঝাবো ৷ প্রয়োজন মিটিং, মিছিল, জনসভা হবে । ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের রাস্তা খোলার পরই জোর করে জিটিএ নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে । আমরা সেটার বিরোধীতা করছি ।"

জিএনএলএফের সমস্ত গাড়িতে জিটিএ'র বিরোধীতায় কালো পতাকা লাগানো

এদিকে আগামী 21 জুন জিটিএ নির্বাচনের কার্যকারিতা নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি রয়েছে । প্রসঙ্গত, জিটিএ নির্বাচন রদ করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল জিএনএলএফ । জিটিএ'র অডিট, দুর্নীতি ও জিটিএ কোনভাবেই পাহাড়ের উন্নয়নে কাজ করেনি-সহ একাধিক অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা করে জিএনএলএফ । প্রথম শুনানির পর রাজ্য সরকারকে জিটিএ'র কার্যকারিতা ও এতদিনের পরিচালনার বিষয়ে রিপোর্ট চায় । পাশাপাশি এই মুহূর্তে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলির দাবি মাথায় রেখে জিটিএ নির্বাচন করা উচিৎ কি না, সেই বিষয়েও রাজ্যের কাছে জানতে চায় আদালত । সেই মতো 21 জুন আদালতে শুনানি রয়েছে ওই মামলার । আর ওই মামলার দিকে তাকিয়ে জিএনএলএফ, বিজেপি-সহ পাহাড়ের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ।