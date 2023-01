নকশালবাড়ি, 6 জানুয়ারি: সরকারি জমি বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার চার জমি মাফিয়া । ধৃতদের মধ্যে একজন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্য জন স্থানীয় বিজেপি নেতা (four land mafias arrested in Naxalbari)। সরকারি জমি দখল ও বিক্রি করার অভিযোগে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে এই চার জমি মাফিয়া । ধৃতরা হল বিনয় রায়, কুলিন সিংহ, এক্কা বাহাদুর মাঙ্গার ও রাহুল টাইমলেসেনা । ধৃতদের মধ্যে বিনয় তৃণমূল কংগ্রেস ও কুলিন স্থানীয় বিজেপি নেতা বলে জানা গিয়েছে (land mafias arrested in Naxalbari) ।

প্রশাসনের অজান্তেই সরকারি জমি বিক্রি হচ্ছিল, এই অভিযোগ পেয়েছিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর । সেই মতো খবর পেয়ে শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নকশালবাড়ি ভূমি রাজস্ব দফতর । অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে শুক্রবার অভিযান চালিয়ে এই চার জমি মাফিয়াকে গ্রেফতার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ । ধৃতরা সকলেই নকশালবাড়ির বাসিন্দা । ধৃতদের গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে (Naxalbari Illegal Land Encroachment) ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সরকারি জমি বিক্রি করা এবং ভুয়া নথি তৈরি করে বিক্রি করতে সাহায্য করার তদন্তে নেমে ওই চারজনকে গ্রেফতার করা হয় । এই বিষয়ে নকশালবাড়ি ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বিপ্লব হালদার জানান, "সরকারি জমি বিক্রির অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশে । আগামিদিনে সরকারি জমিতে সরকারি বোর্ড লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে এবং যারা সরকারি জমি বিক্রি করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । মৌজা ধরে ধরে সমীক্ষা চালানো হবে ৷ সরকারি জমি দখল মেনে নেওয়া হবে না ৷ যাঁরা গরিব, যাঁদের সত্যিই প্রয়োজন তাঁদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে ৷"

দার্জিলিং জেলা পুলিশের ডিএসপি (গ্রামীণ) অচিন্ত্য গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, "জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার অভিযান চলছে । প্রশাসনের তরফে অভিযোগ পেলেই পদক্ষেপ করা হবে ।" দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, "ধৃত ব্যক্তি আমাদের দলের কি না, তা জানা নেই । তবে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় । সে যেই হোক না কেন, আইন আইনের পথে চলবে ।"

প্রসঙ্গত, নকশালবাড়ি এলাকায় এর আগেও একাধিকবার সরকারি জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল । ইতিমধ্যে পুলিশ সরকারি জমি দখল করে বিক্রির ঘটনায় 21 জনকে গ্রেফতার করেছে । নাম জড়িয়েছে একাধিক নেতার নাম । এইসব ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে সরকারি জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে ।