শিলিগুড়ি, 21 মার্চ : 4 দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (North Bengal Tour of CM) ৷ চলতি মাসের 28 থেকে 31 মার্চ পর্যন্ত 4 দিনের সফরে দার্জিলিং আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর (Four Day North Bengal Tour of CM Mamata Banerjee from 28th March) ৷ তবে, রাজ্য সরকারের তরফে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷ কিন্তু, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে ৷ প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷

মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে একপ্রকার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে শিলিগুড়ির প্রশাসনিক আধিকারিকরা (Preparation Starts for North Bengal Tour of CM Mamata Banerjee) ৷ সোমবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যান পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ যদিও, মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে মুখ খুলতে চাননি গৌরব শর্মা ৷ তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সামনেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন রয়েছে ৷ পাশাপাশি সফর চলাকালীন শিলিগুড়িতে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি ৷ মহকুমা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর ৷

সফরের প্রথম দু’দিন শিলিগুড়িতে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় রাতে থাকার কথা তাঁর ৷ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ও শিলিগুড়ি পৌরনিগমের তরফে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর ৷ ওই অনুষ্ঠানেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন, ভাতা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানেই প্রথমবার শিলিগুড়ি পৌরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসায়, জয়ী কাউন্সিলারদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ৷

29 মার্চ দার্জিলিং যাওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ৷ দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় জিটিএ’র তরফে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর ৷ সেখানেও একইভাবে সরকারি প্রকল্পর উদ্বোধন এবং পাহাড়ের উন্নয়ন বোর্ডগুলিতে আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করতে পারেন মমতা ৷ সফরের মাঝে পাহাড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং, ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার অনিত থাপা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে পাহাড়ের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷