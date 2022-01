দার্জিলিং, 25 জানুয়ারি : রক্তের প্রয়োজন অন্তঃসত্ত্বার । অজানা নম্বর ফোন আসতেই বৃষ্টি মাথায় মাঝরাতে হাসপাতাল পৌঁছলেন পুলিশ সুপার । পুলিশের মানবিকতার রূপ অনেকেরই জানা । প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও পুলিশ কর্মীর মানবিকতার ছবি দেখা যায় (Humanity of the Police) ৷ কিন্তু এবার দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার যা করলেন তা কার্যত নজিরবিহীন (Darjeeling SP rushes to the hospital to give blood to a pregnant woman) ।

সোমবার রাতে বাড়িতে ফিরে খেতে বসেছিলেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর । সেসময় তাঁর কাছে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে ৷ বলা হয়, দার্জিলিংয়ের মোটর স্ট্যান্ডের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার অস্ত্রোপচারের জন্য রক্তের প্রয়োজন । কিন্তু রক্তের জন্য হঠাৎ পুলিশ সুপারকে কেন ফোন করা হয়েছিল ? কারণ, ওই মহিলার রক্তের গ্রুপ বি নেগেটিভ । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেক খুঁজেও ডোনার না পাওয়ার পর তাঁরা জানতে পারেন, পুলিশ সুপারের রক্তের গ্রুপও বি নেগেটিভ । জানা মাত্রই ফোন করা হয় পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকরকে ।

ফোন পাওয়া মাত্রই বৃষ্টি মাথায় করে গাড়ি নিয়ে পুলিশ সুপার পৌঁছে যান সেই হাসপাতালে । তবে ওই মহিলার অস্ত্রোপচার করা হলেও পুলিশ সুপারের রক্ত লাগেনি । তবে অস্ত্রোপচার শেষ হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালেই বসেছিলেন পুলিশ সুপার । তাঁর এই ভূমিকা ও তৎপরতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন হাসপাতালের প্রত্যেকে ৷

আরও পড়ুন : দুস্থদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশ সুপার

পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর বলেন, ‘‘আমার বি নেগেটিভ রক্তের গ্রুপ । যা খুব বিরল । সেজন্য রক্তের গুরুত্ব আমি বুঝি । আমরা সবসময় বলি রক্তদান জীবনদান । ফলে মহিলার রক্তের প্রয়োজন শুনতেই চলে আসি । এটা আমার কর্তব্য । আর কিছু না ।’’