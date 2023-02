শিলিগুড়ি, 17 ফেব্রুয়ারি: স্পেশাল টাক্স ফোর্স (এসটিএফ) ও সিআইডি-র অভিযানে ভেস্তে গেল পাচারকারী ছক (CID and STF Operations)৷ সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের দুই গোয়েন্দা বিভাগ । রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও সিআইডি-র দু‘টি পৃথক অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 5 কোটি টাকার ব্রাউন সুগার, হেরোইন ও নিষিদ্ধ ট্যাবলেট (CID and STF Recovered Drugs and Banned Tablets Worth Five Crores)। ঘটনায় 6 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । যার মধ্যে 3 জন ভিন রাজ্যের বাসিন্দা ।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন আমবাড়ি ক্যানেল রোডে অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফের উত্তরবঙ্গ শাখার আধিকারিকরা । ঘটনায় সন্দেহভাজন একটি চারচাকা গাড়ি আটক করা হয়েছে । গাড়িটিতে প্রথমে তল্লাশি চালালে গাড়িতে কিছু উদ্ধার হয় না । পরে গাড়ির তেলের ট্যাঙ্কারের ভিতর তল্লাশির সময় বেরিয়ে আসে মাদক ও নিষিদ্ধ ট্যাবলেট । উদ্ধার হয় 3 কেজি ম্যাথেমফেটামাইন নামক নিষিদ্ধ ট্যাবলেট ও 984 গ্রাম ব্রাউন সুগার । এরপরই গাড়িতে থাকা তিনজনকে গ্রেফতার করে এসটিএফ ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল এফএম সাকিল আহমেদ, মহম্মদ শাহাজাহান ও মহম্মদ দায়ান হোসেন । প্রত্যেকে মণিপুরের থৌবাল জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া মাদক ও নিষিদ্ধ ট্যাবলেটের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় থেকে দু'কোটি টাকা । ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন অভিযুক্তদের ।

অন্যদিকে, শুক্রবার সকালে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে অভিযান চালায় সিআইডি । সন্দেহভাজন একটি যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস আটক করা হয় । যাত্রীদের নামিয়ে বাসে তল্লাশি চালানো হয় । বাসটি কোচবিহারের ফালাকাটা থেকে শিলিগুড়ি আসছিল । জলপাই মোড়ে তল্লাশি চালালে চালকের পাশে থাকা বোনেট থেকে একটি প্যাকেট করা বাক্স পাওয়া গিয়েছে ৷ সেখান থেকেই হেরোইন পাওযা গিয়েছে । উদ্ধার হয় দু’কেজি 700 গ্রাম ব্রাউন সুগার । যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা । ঘটনায় বাস চালক মুকুল সরকার, খালাসি সঞ্জয় দে ও কন্ডাকটর সমীর শর্মাকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি ৷ সকলেই কোচবিহারের বাসিন্দা । ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে তুলবে সিআইডি । গাড়ির চালক মুকুল সরকার বল, "আমার জানা নেই মাদক কোথা থেকে আসল । বোনেটে থেকে উদ্ধার হয়েছে । "