পরিবর্তনের বিষয়টি জানিয়েছেন কর্নেল কে সন্দীপ কুমার

দার্জিলিং, 25 ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় সেনায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন আনা হল (Changes in Exam Form of Indian Army Recruitment)। এখন থেকে ভারতীয় সেনায় ভরতি হতে হলে প্রথমে দিতে হবে কম্পিউটার বেসড অনলাইন পরীক্ষা (Computer Base Online Test)। অনলাইন পরীক্ষায় পাশ করলে তারপরই হবে শারীরিক পরীক্ষা। শনিবার ভারতীয় সেনা উত্তরবঙ্গের হেড কোয়ার্টার সেবক মিলিটারি স্টেশনে সাংবাদিক বৈঠক করে ৷ তাতে এই পরিবর্তনের বিষয়টি জানিয়েছেন ভারতীয় সেনার ডিরেক্টর জেনারেল, রিক্রুটমেন্ট (Director General of Indian Army) কর্নেল কে সন্দীপ কুমার।

কর্নেল কে সন্দীপ কুমার বলেন, "এখন প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। নিয়োগের সময় এতদিন ধরে শারিরীক পরীক্ষা আগে হয়ে এসেছে। আর তাতেই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন আগে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা হবে। তার জন্য 250 টাকা ফর্ম ফিলাপের সময় আবেদনকারীদের দিতে হবে। ওই পরীক্ষায় পাশ করার পর শারিরীক পরীক্ষা হবে। আগে নিয়োগের সময় বিভিন্ন র‍্যালি অনুষ্ঠিত হত, লিখিত পরীক্ষা আগে নিলে সেই চাপ অনেকটাই কমবে।" উল্লেখ্য, চলতি বছর 16 ফেব্রুয়ারী থেকে 15 মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সেনার অগ্নিপথ প্রকল্পে 'অগ্নিবীর'-এ যোগদানের জন্য অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে।

আরও পড়ুন: সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণা ! ধৃত নেপালের নাগরিক

এই আবেদন করা যাবে www.joinindianarmy.nic.in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে । আগামী 17 এপ্রিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নেওয়া হবে আবেদনকারীদের কম্পিউটার বেস অনলাইন পরীক্ষা। উত্তরবঙ্গ শাখার জন্য অনলাইন বেস কম্পিউটার পরীক্ষার সেন্টার পড়ছে শিলিগুড়ির সেনা ছাউনিতে (Siliguri Army Camp)। সিকিমের সেন্টার হচ্ছে গ্যাংটকে ৷ এই অনলাইন পরীক্ষায় যারা পাশ করতে পারবেন তাঁদেরকেই ডাকা হবে ফিজিক্যাল ও মেডিক্যাল টেস্টের জন্য। এতে ফিজিক্যাল পরীক্ষায় গিয়ে প্রার্থীদের সংখ্যা যেমন কমবে, তেমনই তথ্য প্রযুক্তির অর্জনের ক্ষেত্রেও প্রার্থীরা আরও উন্নত হবে। সেনাবাহিনীর 'অগ্নিবীর' নিয়োগের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আনা হল। এছাড়াও যুবক-যুবতিদের সেনায় ভরতি হওয়ার জন্য আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন স্কুল, কলেজে প্রচার শুরু করা হয়েছে সেনার তরফে। পরীক্ষার জন্য একটি হেল্প ডেস্ক নম্বর চালু করা হয়েছে।