বংশীহারী, 20 এপ্রিল : অবৈধভাবে নার্সিংহোম চালানোর অভিযোগ পেয়ে তদন্তে গিয়েছিলেন বংশীহারীর বিএমওএইচ ৷ সেখানে গিয়ে কোয়াক ডাক্তারের হাতে আক্রান্ত হলেন তিনি (Quack Doctor Attacked on the BMOH During Inspection Time) ৷ বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের (South Dinajpur News) বংশীহারী থানার ডিটল হাট এলাকায় ৷

দীর্ঘদিন থেকে বংশীহারী ডিটলহাট নালাগোলা মোড়ে রয়েছে এক অবৈধ ক্লিনিক ৷ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাজ-সহ রোগী ভর্তি রেখে রমরমিয়ে চলছিল কোয়াক ডাক্তার বিজন দে-র ব্যবসা ৷ সূত্র মারফত সেখানে অবৈধ ক্লিনিক চালানোর অভিযোগের খবর পেয়ে সিএমওএইচের নির্দেশে পুলিশ নিয়ে সেখানে পরিদর্শনে যান বিএমওএইচ ৷ কিছুক্ষণ চেম্বার ঘুরে দেখার পরই কোয়াক ডাক্তার তার উপর চড়াও হয় (BMOH Attacked by Quack Doctor) ৷ তড়িঘড়ি পুলিশি হস্তক্ষেপে তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয় ।



স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার কোয়াক ডাক্তার বিজন দে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই টিনের ঘর করে নার্সিংহোম চালাচ্ছেন (Crime in South Dinajpur) ৷ দিনের পর দিন সেখানে একাধিক রোগীকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করছেন ৷ এলাকার লোকজন বহুবার ল্যাব বন্ধ করবার কথা বললেও কোনও কর্ণপাত করেননি ৷

যদিও বিজন দে নিজেকে কোয়াক ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিলেন রোগী ভর্তির কথা অস্বীকার করেন । কিন্তু সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় রোগী ভর্তির প্রমাণ রয়েছে । এদিন ওই নার্সিংহোমে ভর্তি এক রোগিনী স্যালাইন হাতে নিয়ে জানান পেট ব্যথার কারণে তিনি এখানে ভর্তি রয়েছেন এবং চিকিৎসক বিজন দে তার চিকিৎসা করছে ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতাল সুপার তথা বংশীহারী ব্লক মেডিক্যাল অফিসার পুলকেশ সাহা বংশীহারী থানার পুলিশ-সহ ওই নার্সিংহোমের তদন্তে গেলে তাকে বিজন দে এবং তার পরিবারের লোকেরা শারীরিকভাবে হেনস্তা করে ও সরকারি আধিকারিকের হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় কাগজপত্র । বৈধ কাগজ না থাকা, চিকিৎসার লাইসেন্স বা কেমিস্ট্রির লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কী করে তিনি প্রকাশ্যে এরকমভাবে একটি নার্সিংহোম চালাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এমনকি অভিযুক্ত বিজন দে-র ওষুধের দোকানও রয়েছে লাইসেন্স ছাড়া ।



বিএমওএইচ পুলকেশ সাহা জানান, অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করতে গেলে তাকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হয় । পুলিশের সামনেই পুরো ঘটনা ঘটেছে । পাশাপাশি তদন্ত করে তিনি জানতে পারেন, সেখানে ল্যাবরেটরির কোনও লাইসেন্স নেই । আগেভাগে খবর পেয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয় ৷ এই বিষয়ে তিনি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে রিপোর্ট পাঠাবেন বলেও জানান । পাশাপাশি তাকে শারীরিক নিগ্রহের জন্য বংশীহারী থানার ওই কোয়াক ডাক্তারের নামে অভিযোগ দায়ের করেন ।

