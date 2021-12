হিলি (দক্ষিণ দিনাজপুর), 12 ডিসেম্বর : 1971 সালে অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে ভারত-পাক যুদ্ধের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার "স্বর্ণিম বিজয় বর্ষ" পালন করল ভারতীয় সেনা (Army pays tribute to soldiers martyred in 1971 indo-pak war in south Dinajpur)৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক আয়েশা রানি, জেলার পুলিশ সুপার রাহুল দে, বালুরঘাট মহাকুমার মহকুমা শাসক, সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার এইচ এস নেভি সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা ।

প্রসঙ্গত, 1971 সালে একদিকে যেমন পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাশ্মীর সীমান্তে চরম লড়াই হয়েছিল ভারতীয় সেনার, তেমনি অন্যদিকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অর্থাৎ তৎকালীন অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে কঠিন লড়াই চালাতে হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে । একাত্তরের এই মুক্তিযুদ্ধে একইসঙ্গে রক্ত ঝরিয়েছিল ভারতীয় এবং বাংলাদেশি সেনা ৷ অবশেষে বহু সেনার প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল বাংলাদেশ ।

সেই দিনের কথা স্মরণ করে ভারত-পাক যুদ্ধে নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় । হিলির ফুটবল মাঠে নির্মিত শহিদ বেদীতেও রবিবার ফুলের স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন অতিথিরা । পাশাপাশি সেনাবাহিনীর নিয়মাবলী অনুসারে বীর শহদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ৷

জেলাশাসক আয়েশা রানি বলেন, একাত্তরের যুদ্ধের সমস্ত বীর শহিদ এবং তাঁদের পরিবারের সকলকে সম্মান জানাই । সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার এইচ এস নেভি বলেন, ইন্দো পাক যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা ছিল বিএসএফ, মুক্তিযোদ্ধা এবং এলাকার সাধারণ মানুষের । সকলের প্রচেষ্টায় এসেছিল জয় । শুধু এই নির্দিষ্ট দিনে নয় সারা বছরই এই স্মৃতিসৌধতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে ।