কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: বসার জায়গা নিয়ে বচসা ৷ আর তাঁকে কেন্দ্র করে বড়দিনের আগের রাতে শহরে চলল গুলি । ঘটনাটি ঘটেছে সার্ভে পার্ক থানার অন্তর্গত হাইল্যান্ড পার্কের কাছে একটি পানশালায় ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন এক যুবক ৷ তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

জানা গিয়েছে, ঘটির কাঁটায় তখন রাত দেড়টা । সেসময় একদল যুবকের সঙ্গে সিটে বসা নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা পিন্টু বাগ এবং তাঁর বান্ধবী-সহ আরও একজন । অভিযোগ, ওই একদল যুবক এরপরেই পিন্টুকে বেধড়ক মারধর করে ৷ তারপর যে গাড়ি করে ওই যুবকরা পানশালায় এসেছিল, সেই গাড়িতে তুলেই পিন্টুকে দক্ষিণ 24 পরগনার নরেন্দ্রপুর এলাকায় একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় ৷ সেখানে নিয়ে গিয়েও তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় । এরপর কোনও প্রকারে পিন্টু বাগ নামে ওই যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালাতে যান ৷ আর সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এক যুবক ৷ এই ঘটনায় তাঁর বাঁ-হাতে একটি গুলি লাগে বলে অভিযোগ পিন্টুর (Shootout in Kolkata) ।

ঘটনার পরেই ওই যুবককে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনার তদন্তে নামে সার্ভে পার্ক থানা এবং নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ । সার্ভার থানার পুলিশ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে সাবির মণ্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে । কিন্তু পিন্টুর অভিযোগ অভিযুক্তদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল ৷ কীভাবে সেটা তাদের কাছে পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা (Youth shot due to contention in bar for seat) ।

পিনটু বাগের তরফে আরও অভিযোগ, মোট দু'রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে । তার মধ্যে একটি গুলি তার বাঁ-হাতে লাগে । তদন্তে নেমে ওই পানশালার বাইরে সিসিটিভি ফুটেজ (CCTV Footage) ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছে পুলিশ । এই ঘটনায় ধৃত সাবির মণ্ডলকে আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নিতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা । ঘটনায় আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

