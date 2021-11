মগরাহাট, 25 ডিসেম্বর: দীর্ঘ 20 মাস পর, গত সপ্তাহেই খুলেছে স্কুল (Schools Reopens in West Bengal) । কোভিড পরিস্থিতিতে স্কুলের পরিকাঠামো ফেরানোর কাজ চলছে সর্বত্র । এমন অবস্থায় মগরাহাটে স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিলেন খোদ বিডিও-ই (BDO Becomes Teacher for a Day) । তাঁকে ওই ভূমিকায় দেখে চমকে ওঠেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়ারাও । তবে সে সবে অস্বস্তি বোধ করা তো দূর, বরং একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়াদের মনোযোগ সহকারে করোনা ভাইরাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের (Effects of Climate Change) গুরুত্ব বোঝান বিডিও ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মগরাহাটের হাঁসুড়ি হাইস্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে যান মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শেখ আবদুল্লা । প্রথমে প্রধান শিক্ষক রণজিৎ হালদারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । তার পর ঘুরে ঘুরে স্কুলের পরিকাঠামো দেখতে শুরু করেন । মিড ডে মিল-এর খাবারের মানও খতিয়ে দেখেন । কোভিড বিধি মেনে পঠন-পাঠন চলছে কি না, সে নিয়ে কথা বলেন ।

এর পর সটান একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কক্ষে ঢুকে যান বিডিও । কোথাও কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, পড়ুয়াদের কাছে জানতে চান তিনি । করোনা ভাইরাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সচেতনতামূলক ক্লাস নেন ।

উত্তর 24 পরগণার বসিরহাটের বাসিন্দা আবদুল্লা। 2016 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চের (আইসিএআর) চাকরি ছেড়ে বীরভূম জেলার সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকের বিডিও পদে যোগ দেন । তার আগে বীরভূম জেলা শাসকের দফতরে এক বছরের বেশি সময় কাজও করেন । সাঁইথিয়া ব্লকের ভারপ্রাপ্ত বিডিও হিসেবে প্রায় দু'মাসের বেশি সময় ধরে কাজ করেন আবদুল্লা ৷ সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকের বিডিও হিসেবেও প্রায় দু’বছরের বেশি সময় কাজ করেন তিনি ৷

স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিলেন খোদ বিডিও

এর পর গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মগরাহাট 2 নম্বর ব্লকের বিডিও হয়ে আসেন আবদুল্লা ৷ 2014 সালে একটি অনলাইন কোচিং ক্লাস চালাতেন তিনি ৷ প্রায় 1 হাজার পড়ুয়াকে পড়িয়েছেন সেই সময় ৷ ফলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর ৷