বারুইপুর, 10 জুন : ছোট থেকেই অভাবের সংসার দেখে বড় হয়েছে বারুইপুরের প্রণয় দে ৷ তখন থেকেই তার মনে ছিল অদম্য জেদ আর লড়াই ৷ কিন্তু অভাবকে জয় করে এবারের মাধ্যমিকে 606 পেয়ে প্রায় 86 শতাংশ নম্বর ঝুলিতে পুড়েছে এই মেধাবী ছাত্র ৷ এই বছর বারুইপুর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সে ৷ এই কৃতি ছাত্র ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় (Meritorious Student Wants to be a Doctor) ৷

৮৬ শতাংশ নম্বর পাওয়া প্রনয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়ে ডাক্তার হয়ে সমাজের দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। মাধ্যমিকের এই কৃতী ছাত্র সব বিষয়েই লেটার মার্কস নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৷ প্রণয়ের বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর 77, ভূগোলে প্রাপ্ত নম্বর 94, ইতিহাসে প্রাপ্ত নম্বর 80, অঙ্কে 90, পদার্থ বিজ্ঞানে 90, জীবন বিজ্ঞানে 85 ও ইংরাজিতে 90 এবং ইতিহাসেও 80 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৷

প্রণয়ের বাবা তপন দে পেশায় ভ্যান চালক ৷ স্থানীয় একটি বিল্ডার্স সংস্থায় ভ্যান চালান তিনি ৷ দ্রব্যমূল্য় বৃদ্ধির এই বাজারে ভ্যান চালিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন ৷ তার উপর ভ্যান চালিয়ে যেটুকু আয় হয় তাতে সংসার চালোন দায় ৷ এই পরিস্থিতিতে ছেলের পড়ার খরচ কীভাবে চালাবেন তা নিয়ে সংশয়ে ৷ যদিও আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই পরিবারের দিকে ৷ তাই ছেলের ভাল রেজাল্টে জোৎস্না দেবী এবং তপনবাবু খুশি হলেও স্বপ্নপূরণ কীভাবে করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তাঁরা ৷ ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে তপন বাবুর আবেদন ,‘‘ডাক্তার হতে গেলে প্রচুর টাকার খরচা ৷ আমি অত অর্থ খরচ করতে পারব না। ছেলের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি আমাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে আমার ছেলে স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ করছি আমার পরিবারের পাশে দাঁড়ান ও আমার ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করুন।’’

