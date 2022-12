বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সাগর, 24 ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ (MP) চৌধুরী মোহন জাটুয়ার (Missing Poster in Name of Choudhury Mohan Jatua) নামে নিখোঁজ পোস্টার পড়ে । বিজেপির যুব মোর্চার (BJP Yuva Morcha) পক্ষ থেকে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে বলে দাবি করা হয় । এই ঘটনার পর সরগরম হয়ে ওঠে সাগরের রাজনীতি ।

শুক্রবার সাগর বিধানসভার অন্তর্গত খুদিগুরিয়া অঞ্চলে বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে (TMC accused of vandalising BJP party office)। রাতে পার্টি অফিস ভাঙচুর চালানোর সময় বাধা দিলে গুরুতর জখম হয় এক বিজেপি কর্মী বলে দাবি । ইতিমধ্যেই পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় সাগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

সাগর ব্লকের (Sagar Block) বিজেপি কনভেনার (BJP Convener) খগেন মণ্ডল বলেন, "রাতের অন্ধকারে বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর চালানোর ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাই । তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি নেই ৷ সেজন্য বিজেপির পার্টি অফিসগুলিতে হামলা চালাচ্ছে । বিজেপি মানুষের কথা বলে, মানুষের পাশে থাকে ৷ পার্টি অফিসে হামলা চালিয়ে বিজেপিকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল । কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এত সহজে দমবে না ।"

আরও পড়ুন: চৌধুরী মোহন জাটুয়ার নামে নিখোঁজ পোস্টার

এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী (State Minister) তথা সাগরের বিধায়ক (MLA) বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা (Bankim Chandra Hazra) বলেন, "বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই ৷ তাই প্রচারে আসার জন্য এমন অভিযোগ করছে । তৃণমূল উন্নয়নে বিশ্বাসী, ভাঙচুরে নয় । তৃণমূল মানুষের পাশে থাকে । মানুষের সমর্থন হারাচ্ছে বিজেপি ৷ তাই প্রচারের আলোয় আসার জন্য এমন কাজ করছে । বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূলের কেউ জড়িত নেই ।"