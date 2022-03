ক্যানিং, 9 মার্চ : চার মাস ধরে বন্ধ বেতন ৷ তার জেরেই মঙ্গলবার থেকে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন দক্ষিণ 24 পরগনার জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের 19 জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী (Canning Sub Divisional Hospital) ।



এই সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা ৷ তাঁদের অভিযোগ, বিগত চার মাস ধরে কাজ করলেও তাঁরা কোনও বেতন পাচ্ছেন না ৷ যার ফলে বিক্ষোভ অবস্থানে বসতে বাধ্য হয়েছেন । তবে বিক্ষোভ দেখালেও সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই হাসপাতালে পরিষেবাও সচল রেখেছেন তাঁরা ৷

তাঁরা চাইছেন, চারমাসের কাজের নিরিখে সঠিক সময়ে বেতন দেওয়া হোক । না হলে পরিবার নিয়ে চরম সংকটে পড়তে হচ্ছে । রাজ্য সরকার তাঁদের কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তবেই তাঁরা বিক্ষোভ অবস্থান থেকে বিরত থাকবেন বলেও জানা তাঁরা । আর তা না হলে আগামী দিনে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি অনশনের হুঁশিয়ারিও দেন এই অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা (Temporary Cleaning Workers on Demonstration for Demanding Salary at Canning Hospital) ৷

এই ঘটনায় বাসন্তীর বিধায়ক তথা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শ্যামল মণ্ডল বলেন, "ঘটনার কথা শুনেছি । ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা যাতে বেতন পায় সেই উদ্যোগ গ্রহণ করে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছি । আশা করি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে ।"



অবস্থান বিক্ষোভে ক্যানিং হাসপাতালের অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা

অন্যদিকে অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অপূর্বলাল সরকার বলেন, "অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের বেতনের কথা জানিয়ে ঊর্ব্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি সমস্যা সমাধানের জন্য ।"

