কলকাতা, 3 ডিসেম্বর : নোদাখালি বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar Writes Letter to Amit Shah) ৷ 2 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সেই চিঠি লেখেন বালুরঘাটের সাংসদ ৷ যেখানে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নোদাখালির ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের বিরুদ্ধে তৃণমূল হয়ে কাজ করার অভিযোগ করেছেন সুকান্ত মজুমদার (BJP Wants NIA Investigation on Nodakhali Blast) ৷

চিঠির শুরুতেই রাজ্য বিজেপি সভাপতি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন ৷ অর্থাৎ, বিস্ফোরণের ঘটনাটি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রে ঘটেছে, সেটা তিনি শুরুতেই উল্লেখ করে দেন ৷ সুকান্ত মজুমদার চিঠিতে লিখেছেন, ‘‘আপনার দৃষ্টি একটি বিষয় আনছি যে, গতকাল সকাল 8টা 20 মিনিটে বজবজ 2নং ব্লকের নস্করপাড়া পঞ্চায়েতের সোনারিয়ার একটি বাড়িতে বিস্ফোরণ হয় ৷ যে এলাকা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৷’’

এর পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনায় মৃত্যু-সহ অন্যান্য প্রসঙ্গ তুলে ধরেন সুকান্ত মজুমদার ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তিনি অভিযোগ করেছেন, বেআইনি অস্ত্র এবং বিস্ফোরক মজুত করা এবং বেআইনি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাংলা দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে ৷ আর এ প্রসঙ্গে, রাজ্য বিজেপি সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে ছাড়েননি ৷ তাঁর অভিযোগ, ‘‘এই পরিস্থিতিতে মুখ্য়মন্ত্রী রাজনৈতিক সফরে বেরিয়েছেন ৷ বিস্ফোরণের তীব্রতা এত শক্তিশালী ছিল যে, ঘটনাস্থল থেকে 3 কিলোমিটার এলাকা কেঁপে উঠেছিল ৷ এইরকম পরপর তিনটি বিস্ফোরণ সেখানে হয়েছে ৷’’

স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অভিযোগ করেছেন সুকান্ত মজুমদার (Nodakhali Blast) ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সুকান্ত উল্লেখ করেছেন, ‘‘স্যার এটা উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে, স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের হয়ে কাজ করছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে ৷’’ এর পরেই নোদাখালির বিস্ফোরণের সঠিক তদন্ত দাবি করেন সুকান্ত মজুমদার ৷ আর তার জন্য এনআইএ-র হাতে তদন্তভার দেওয়ার দাবি করেছেন তিনি ৷ যাতে গোটা ঘটনায় যুক্ত আততায়ীদের চিহ্নিত করে এমন বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় ৷