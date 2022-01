গঙ্গাসাগর, 8 জানুয়ারি : আশঙ্কা সত্যি করে এবার গঙ্গাসাগর মেলাতেও করোনার থাবা । কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের দু'জন চিকিৎসক-সহ পাঁচজন (two doctors and other health workers are infected with covid in Gangasagar)। এই ঘটনায় মেলা শুরুর হতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গঙ্গাসাগরে ৷

দীর্ঘ টালবাহানার পর শুক্রবার কোভিড বিধি মেনেই গঙ্গাসাগর মেলা করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । কিন্তু আদালতের এই রায়ের পরেও অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ এড়িয়ে এই মেলা করা সম্ভব কি না তা নিয়ে ৷ তার মাঝেই হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের কোভিড আক্রান্ত হওয়ার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মনে ৷

শনিবার গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী-সহ 27 জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয় । করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর দেখা যায় সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের দু'জন চিকিৎসক, দু'জন নার্স ও একজন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন । বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে এই সংক্রমণ আরও ছড়ালে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে পারে ৷