ডায়মন্ড হারবার, 5 সেপ্টেম্বর: বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বোলসিদ্ধি কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান(panchayat upa pradhan died by suicide in diamond harbour)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা ডায়মন্ড হারবার বোলসিদ্ধি এলাকাতে । মৃত উপপ্রধানের নাম দেবব্রত ভট্টাচার্য(Upa Pradhan Died By Suicide)।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আর পাঁচটা দিনের মতোই সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন উপপ্রধান দেবব্রত ভট্টাচার্য । কিন্তু হঠাৎ করে পরিবারের লোকের কাছে ফোন আসে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন । পরে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর(panchayat upa pradhan died by suicide)। তবে কী কারণে বিষ খেলেন তিনি, তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন উপ প্রধানের পরিবার ৷ খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে দেহ উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ।

উপপ্রধানের রহস্য মৃত্যুতে পরিবারের প্রতিক্রিয়া

এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার 1 নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূলের সভাপতি গৌতম অধিকারী বলেন, "দেবব্রত দলের অমূল্য সম্পদ ছিল ।বহু লড়াই আমরা একসঙ্গে লড়েছি । আমার রাজনৈতিক জীবনে সর্বকালের পাশে থাকা বন্ধুকে হারিয়ে আমি শোকাহত । দেবব্রত প্রথম দিনের লড়াইয়ের পাশে আমি ছিলাম এখন এই কঠিন সময়ে তার পরিবারকে আমি সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারছি না ।"

তবে এভাবে হঠাৎ উপপ্রধানের মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় ৷ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ ৷

