জয়নগর, 3 মে : স্ত্রীর হাতে বঁটির কোপ খেয়ে গুরুতর জখম হলেন স্বামী (husband beaten by his wife at Jaynagar)। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার অধীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার 2 নং ওয়ার্ডে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পৌরসভার 2 নং ওয়ার্ডের হাজরা পাড়ার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন পেশায় দিনমজুর সমীর দাস ও তাঁর স্ত্রী রাখি ওরফে পাখি দাস । রাখি পৌরসভার সাফাই বিভাগের অস্থায়ী কর্মী । প্রায় দিনই টাকা পয়সা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারণে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা লেগে থাকত । সোমবার দুপুরে দু'জনের মধ্যে গন্ডগোলের পরে তাঁরা বাড়ির মালিকের কাছে নিজেদের ঝামেলা নিয়ে যান ।

আরও পড়ুন : College Student Murder : মেস থেকে ডেকে কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে খুন ! আতঙ্কে বহরমপুর

বাড়ির মালিক তাঁদের সাংসারিক ঝামেলার ভেতর ঢুকতে রাজি হননি । তিনি বলেন, ‘‘তোমাদের সাংসারিক ঝামেলা তোমরা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নাও ।’’ আর তারপরে সোমবার সন্ধ্যায় তাদের দু'জনের মধ্যে ঝামেলা চরম পর্যায়ে পৌঁছায় । আর তখনই স্ত্রী হাতের কাছে থাকা বঁটি নিয়ে দু'বার আঘাত করেন স্বামীর উপর বলে অভিযোগ । সমীর আঘাত ঠেকাতে গেলে তাঁর বাম হাতের উপর বঁটির কোপ পড়ে ৷ এরপরে স্থানীয়দের চেষ্টায় আহত স্বামী সমীর দাসকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর জন্য় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আহত সমীর দাস এদিন রাতে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷