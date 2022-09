পাথরপ্রতিমা, 3 সেপ্টেম্বর: প্রত্যন্ত গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ (One Person was Detained for Misbehavior with Devoted) ৷ সবক শেখাতে আশ্রমের মহারাজকে গাছে বেঁধে গণধোলাই এলাকাবাসীর ৷ পুলিশ এসে অভিযুক্ত মহারাজ অমলেশ চক্রবর্তী-সহ আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা অচিন্ত্যনগর জিপির বিষ্ণুপুরে ৷

অভিযোগে, সম্প্রতি বিষ্ণুপুরে মহানমি স্থলি আশ্রম নামে একটি আশ্রম গজিয়ে উঠেছিল। ওই আশ্রমে এলাকার বহু মানুষ ও মহিলারাই আসা-যাওয়া ছিল। প্রতিদিনই যাগ-যজ্ঞ করে পূজা অর্চনা লেগে থাকত। আশ্রমের প্রধান মহারাজ ছিলেন অমলেশ চক্রবর্তী। যিনি নিজেকে কৃষ্ণ অবতার বলে পরিচয় দিতেন । আড়ম্বর করে তিনি কৃষ্ণের পূজা করতেন ৷ তন্ত্র-মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানান ধরনের রোগ নিরাময়ের জন্য মাদুলি-জল পোড়া দিতেন। অভিযুক্ত ওই সাধু দাবি করতেন, তার কবজ-মাদুলি গ্রহের দোষ কাটিয়ে বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরি এনে দেয়। চাকরির লোভ এবং প্রলোভনে পা দিয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা আশ্রমে দিনের পর দিন যাতায়াত করতেন।

মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, আটক অভিযুক্ত মহারাজ

সম্প্রতি বিষ্ণুপুর এলাকার এক যুবতীর সঙ্গে পরিচয় হয় ওই সাধুর। যিনি এক স্কুল শিক্ষিকার মেয়ে ৷ তিনি স্নাতোকত্তর ও বিএড উত্তীর্ণ । অভিযোগ, তাঁর ফোনে নানারকম কু-প্রস্তাব পাঠাতেন ওই সাধু । ঘটনাটি জানতে পেরেই ওই নির্যাতিতার মা এসে এলাকাবাসীদের সমস্ত বিষয়টি জানান ৷ মোবাইল ফোনের রেকর্ডিং ও এসএমএস দেখান। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকার মানুষজন। তারপরই আশ্রম থেকে মহারাজকে বের করে এনে সবক শেখান তারা ৷ অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছেন পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ।