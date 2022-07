জয়নগর, 4 জুলাই: মগরাহাট পিডব্লিউডি রোডের ধারে একটি নয়নজলি আছে ৷ সেই নয়নজলি প্রশাসনকে এড়িয়ে অবৈধভাবে একাধিক বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে (Construction is being in wetland)৷ ইটিভি ভারত দক্ষিণ বারাসত পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অরুণ নস্কর ইটিভি ভারতকে জানান, আমাদের এই বিষয়টি আমাদের সংবাদ মাধ্যম থেকে জানতে পারলাম তবে এই বিষয়ের উপরে আমরা স্থানীয় থানা বিডিও সবাইকে চিঠি করব এবং কোনওভাবেই এই কাজ আমরা বরদাস্ত করব না । এই কাজ যেই করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি হবে এমনটাই জানান পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ।

তবে এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা বিশ্বনাথ দাস জানান, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেব এবং আমরা এরিগেশন দফতরকে চিঠি করেছি ও পিডব্লিউ-কে জানানো হয়েছে আর কোনওভাবেই ওখানে অবৈধ নির্মাণ হবে না ৷ এমনটাই আশ্বাস দেন জয়নগরের বিধায়ক ।

অবৈধভাবে নয়নজলি ভরাট করে তৈরি হচ্ছে নির্মাণ

এই নয়নজুলি ভরাট করার ফলে এলাকায় প্রচুর চাষেরও ক্ষতি হচ্ছে কারণ জমিতে যে জল জমে সেই জল বার হওয়া এবং ঢোকার রাস্তা একটাই ৷ এই নয়নজলির উপরে বিল্ডিং হওয়ার ফলে পুরো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জল পাস যার কারণে বর্ষাতে তাড়াতাড়ি জল জমে যাচ্ছে ৷ জমির জল বেরোতে পারছে না ৷ যার জেরে চাষবাসেরও ক্ষতি হচ্ছে ।