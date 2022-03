বারুইপুর, 20 মার্চ : বাড়ির সামনে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর উপর হামলা (Attack on Higher Secondary Examinee for Protesting Against bursting firecrackers) ৷ ব্লেড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হল সারা শরীর ৷ মাথায় ও শরীর মিলিয়ে প্রায় 32টি সেলাই পড়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মহম্মদ ফায়েজ আফজল আলির ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় বারুইপুরের মল্লিকপুর এলাকায় ৷ ঘটনায় রাতেই অভিযুক্ত 2 যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে ৷ তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷

শনিবার সবেবরাতে দেদার বাজি ফেটেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ তেমনি বারুইপুরের মল্লিকপুরের বাসিন্দা মহম্মদ ফায়েজ আফজল আলির বাড়ির সামনেও বাজি ফাটাচ্ছিল স্থানীয় একদল যুবক ৷ মহম্মদ ফায়েজ এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ৷ কয়েকদিন পরেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষা ৷ তাই উৎসবকে উপেক্ষা করে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে ৷ কিন্তু, স্থানীয় যুবকদের বাজি ফাটানোয় তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল ৷ তাই ফায়েজ বাইরে বেরিয়ে তাদের বাড়ির সামনে বাজি ফাটাতে নিষেধ করে ৷ অভিযোগ, সেই কথা শোনেনি ওই যুবকরা ৷ সেই সময় ফায়েজের মা বাইরে বেরিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাজি ফাটাতে অনুরোধ করেন ৷

বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ক্ষতবিক্ষত করল একদল যুবক

অভিযোগ, সেই সময় এক যুবক ফায়েজের মায়ের দিকে একটি শব্দবাজি ছুড়ে দেয় ৷ যে ঘটনায় ফায়েজ রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ৷ কড়া স্বরে ওই যুবকদের আচরণের প্রতিবাদ করায় ফায়েজের দিকে তেড়ে যায় ওই যুবকরা (Higher Secondary Examinee Wounded by Sharp Objects by Local Youths in Baruipur) ৷ ফায়েজের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় ৷ অভিযোগ, সেই সময় তাদের মধ্যে দু’জন অতর্কিতে ব্লেড নিয়ে ফায়েজের শরীরে চালাতে শুরু করে ৷ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফায়েজের শরীর থেকে রক্ত বেরতে শুরু করে ৷ কানের উপরে মাথায় গভীর ক্ষত তৈরি হয় ৷ সেখান দিয়ে অনবরত রক্তপাত হতে থাকে ৷ ফায়েজের পীঠেও ব্লেড চালায় অভিযুক্তরা ৷ সেই দৃশ্য দেখে ফায়েজের মা চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন ৷ বেগতিক দেখে অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালায় ৷

স্থানীয়রা ফায়েজকে তড়িঘড়ি বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার মাথায় ও শরীর মিলিয়ে মোট 32টি সেলাই পড়ে ৷ রাতেই বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে ফায়েজের পরিবার ৷ ঘটনায় 2 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ রাজপুর চৌহাটি হাইস্কুলের পড়ুয়া ফায়েজ এবং তার পরিবার এই ঘটনার পর আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে ৷ সামনেই উচ্চমাধ্যমিকের মত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ৷ সেখানে এমন অবস্থায় আতঙ্কে পরীক্ষার প্রস্তুতি ঠিক মতো হবে কিনা, সেটাই ভাবাচ্ছে ফায়েজের পরিবারকে ৷ অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে ৷