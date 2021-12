গঙ্গাসাগর, 5 ডিসেম্বর : ক্রমশ শক্তি ক্ষয় করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Super Cyclone Jawad weakens into a Depression) । আজ দুপুরের মধ্যে ওডিশা উপকূলে পুরীর কাছে পৌঁছতে পারে জাওয়াদ, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (India Meteorological Department) ৷

গতকাল থেকে জাওয়াদ আর অমাবস্যার জোড়া প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বিভিন্ন উপকূল এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার দাপট । এর সঙ্গে সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস (high tide in sea due to cyclone jawad) ৷ এই পূর্বাভাস আগেভাগে জানিয়েছিল জেলা প্রশাসন ।

উত্তাল সমুদ্রে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দোকান বাঁচাতে মরিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ীরা

ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের বেশকিছু উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলো থেকে পর্যটকদের বের করে আনা হয়েছে (Travellers taken out due to Jawad from South 24 Parganas) ।

গতকাল রাতে অমাবস্যার ভরা কোটালে গঙ্গাসাগরে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে । সমুদ্র সৈকতের বাঁধ উপচে উপকূল অঞ্চল ভেসে যাচ্ছে । গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকত কার্যত পুণ্যার্থী শূন্য, পর্যটক শূন্য । জলোচ্ছ্বাসের কারণে সমুদ্র তীরের ব্যবসায়ীরা নিজেদের শেষ সম্বলটুকু বাঁচাতে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন । উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যেই অস্থায়ী দোকানঘর নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনতে গঙ্গাসাগরে ভিড় করেছিলেন তাঁরা । এখনও উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কে প্রহর গুনছে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দারা ।