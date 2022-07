ডায়মন্ড হারবার, 24 জুলাই: গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের জলসীমানায় ঢুকে পড়ায় গ্রেফতার হলেন এ রাজ্যের 16 মৎস্যজীবী ৷ আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করায় বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী তাদের গ্রেফতার করে ৷ আটক করা হয় ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ট্রলারটিকেও । ধৃত মৎস্যজীবীদের আদালতেও পেশ করা হয়েছে (fishermen of WB arrested in Bangladesh for crossing international border) ৷ তাঁদের 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

জানা গিয়েছে, তিন দিন আগে রায়দিঘি থেকে ‘মা ত্রিপুরা সুন্দরী’ নামে একটি ট্রলার মাছ ধরতে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেয় । ট্রলারে মোট 16 জন মৎস্যজীবী ছিলেন । মাছ ধরার সময় ট্রলারটি বাংলাদেশের জলসীমানা অতিক্রম করে বলে দাবি ৷ এরপরই বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ট্রলার-সহ 16 মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে। ভারতীয় ট্রলার-সহ মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়ার খবর শনিবার বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় ভারত সরকারকে ৷ এমনটাই দাবি করেছেন, সুন্দরবন মৎস্যজীবী সংগঠনের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র ।

আরও পড়ুন: নেশার টাকা না-পেয়ে মা'কে 'খুন' করল ছেলে

ডায়মন্ড হারবারের সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) পিয়াল সর্দার জানিয়েছেন, ভারতীয় ট্রলার বাংলাদেশে আটক রয়েছে সেই খবর পাওয়া গিয়েছে । মা ত্রিপুরা সুন্দরী নামের ট্রলারটিতে মোট 16 জন মৎসজীবী ছিলেন । গ্রেফতার হওয়া 16 মৎসজীবী কুলতলি এলাকার বাসিন্দা ৷ ধৃতদের দ্রুত দেশে ফেরাতে তৎপরতা শুরু করেছে প্রশাসন ।