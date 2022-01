কলকাতা, 10 জানুয়ারি : সাগর-স্নানের পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেলওয়ে (Eastern Railway announce special trains for Gangasagar devotees)। এই বিশেষ ইএমইউ ট্রেনগুলি কাকদ্বীপ, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর ও ডায়মন্ডহারবারের যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা করে দেবে। পূর্ব রেলের ঘোষণা অনুযায়ী, সাগরদ্বীপে যাওয়ার জন্য মেলা স্পেশাল 12টি গ্যালোপিং ইএমইউ ট্রেন চলবে আগামী 12 থেকে 17 জানুয়ারি পর্যন্ত (12 galloping EMU trains to Sagardwip will run from 12 to 17 January)।

ট্রেনগুলি শিয়ালদহ দক্ষিণ, কলকাতা, লক্ষীকান্তপুর, নামখানা ও কাকদ্বীপ থেকে যাতায়াত করবে। এছাড়া পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে এই বিভাগে আরও তিনটি লোকাল ট্রেন চলাচল করবে 17 জানুয়ারি পর্যন্ত । মোট 12টি ইএমইউয়ের মধ্যে 3টি ট্রেন শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে ছাড়বে, 2টি ছাড়বে কলকাতা স্টেশন থেকে ৷ এছাড়া 5টি ট্রেন নামখানা থেকে এবং একটি করে ট্রেন ছাড়বে লক্ষ্মীকান্তপুর ও কাকদ্বীপ থেকে।

মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলি শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে ছাড়ার সময় সকাল 6:15 মিনিট, বেলা 2:40 মিনিট এবং বিকেল 4:24 মিনিটে। কলকাতা স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনগুলি ছাড়ার নির্ধারিত সময় সকাল 7:35 মিনিট ও রাত 9:30 মিনিট। মেলা থেকে ফেরার সময় নামখানা স্টেশন থেকে পুণ্যার্থীরা ট্রেন পাবেন সকাল 9:10 মিনিটে, বেলা 11:18 মিনিটে, বিকেল 6:35 মিনিটে, সন্ধে 7:35 মিনিটে এবং রাত 2:05 মিনিটে। কাকদ্বীপ থেকে বেলা 2:40 মিনিটে এবং লক্ষীকান্তপুর থেকে পুণ্যার্থীদের ট্রেন মিলবে রাত 11:15 মিনিটে।

14 জানুয়ারি কলকাতা-নামখানা ডাউন গ্যালপিং ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনটি শিয়ালদহর পরিবর্তে কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। মাঝেরহাট, বালিগঞ্জ ও লক্ষ্মীকান্তপুর হয়ে ট্রেনটি নামখানা পৌঁছবে। মেলার জন্য দেওয়া গ্যালপিং মেলা স্পেশাল ট্রেন বালিগঞ্জ, সোনারপুর, বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, নিশ্চিন্তপুর ও কাকদ্বীপ স্টেশনে থামবে।