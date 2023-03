সোনারপুর, 14 মার্চ: চার চাকার দামি গাড়িতে (এসইউভি) মানুষ নয়, জানালা দিয়ে উঁকি মারছে গরু। তা দেখে টহলরত পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় ধাওয়া করে গাড়িটিকে ৷ পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার ইনোভা (A four-wheeler was involved in an accident) ৷ গাড়ির চালক গুরুতর জখম ৷ মৃত্যু হয়েছে একটি গরুর। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুরের বারেন্দ্রপাড়া এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রফিক খান নামে এক ব্যক্তি ইনোভা গাড়িতে করে তিনটি গরুপাচারের (cow smuggling) চেষ্টা করছিলেন। দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর মোড় থেকে রাজপুরের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। সেই সময় গাড়িটি দেখে সন্দেহ হয় রাস্তায় টহলরত পুলিশকর্মীদের ৷ গাড়ির জানালা থেকে গরুর মুখ কোনওভাবে দেখতে পেলে সন্দেহ আরও বেড়ে যায় ৷ গাড়িটিকে চেক করার জন্য চালককে দাঁড়াতে বললে, গাড়ির গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে ৷ ধাওয়া করে পুলিশের গাড়িও (police car) ৷ চোর-পুলিশ খেলায় বাঁচতে গিয়ে আচমকাই ইনোভাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়। পুলিশ কর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন । গাড়িতে থাকা আরও দুই অভিযুক্ত পলাতক ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নজর এড়াতে গরু চোরা চালানকারীরা অভিনব কায়দা বেছে নিয়েছিল ৷ তারা বড় গাড়ি না-নিয়ে ছোটো চারচাকা গাড়ি ব্যবহার করত ৷ সেইরকমই ছোটো ইনোভা গাড়ির পেছনের সিট খুলে গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল রফিক খান নামে ঐ ব্যক্তি ৷ গাড়িটিতে মোট তিনটি গরু ছিল। দুর্ঘটনায় একটি গরু মারা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বাকি দুটি গরুকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।