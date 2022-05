মন্দিরবাজার, 25 মে : অ্যাসিড দিয়ে স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে (Civic Volunteer Attempts to Murder his wife by acid attack in Mandirbazar)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার মন্দিরবাজার থানা এলাকার ঘাটেশ্বরে (Acid Attack at Mandirbazar)। অভিযুক্ত স্বামী সৌরভ চক্রবর্তী মন্দিরবাজার থানার সিভিক ভলান্টিয়ার । এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীর শাস্তি চেয়ে মহকুমা শাসকের কাছে দ্বারস্থ আক্রান্ত গৃহবধূ ।

গত পাঁচ বছর আগে সম্বন্ধ করে সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হয় । বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে প্রায়ই তাকে মারধর করত স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ এমনকি অভিযুক্ত স্বামী সৌরভ চক্রবর্তীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও রয়েছে বলে অভিযোগ গৃহবধূর ।

এর জেরে গত 19 মে সৌরভ চক্রবর্তী তাঁকে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে । ঘটনায় ওই আক্রান্ত গৃহবধূ আহত অবস্থায় প্রতিবেশীদের সাহায্যে কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসকেরা তাকে ডায়মণ্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ।

এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে মন্দিরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানার পক্ষ থেকে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করা হয় বলে দাবি ওই গৃহবধূর। অবশেষে অভিযুক্ত স্বামীর শাস্তির দাবি জানিয়ে ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসকের কাছে দ্বারস্থ তিনি । যদিও এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় আক্রান্ত গৃহবধূর থেকে অভিযোগ পেলেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ।

