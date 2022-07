কুলপি, 11 জুলাই: আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তিকে চাঙ্গা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি । সেই লক্ষ্যেই সোমবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিজেপি'র মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এসপি সিং বাঘেল (Union Minister of State of Law And Justice SP Singh Baghel) ৷ সোমবার জেলা বিজেপি সভাপতি ও বুথ সভাপতিদের সঙ্গে আগামী পঞ্চায়েত ভোটের রণকৌশল নিয়ে বৈঠক করেন তিনি ।

বঙ্গ সফরে এসে এদিন রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন এসপি সিং বাঘেল ৷ এদিন তিনি বলেন," এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে । কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্য সরকার নাম পরিবর্তন করে নিজেদের নামে চালাচ্ছে । দুর্নীতি চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছেছে ।"

কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এসপি সিং বাঘেল

গত লোকসভা নির্বাচনে মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলায় তুলনামূলক ভালো ফল করেছিল বিজেপি ৷ এখানে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয়ের ব্যবধান অনেক কম ছিল ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, তাদের আভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উঠে এসেছে মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলায় দল ভালো ফল করতে পারে ৷ গোটা দেশেই যেসব লোকসভা কেন্দ্রে ভবিষ্যতে ভালো ফলের সম্ভাবনা রয়েছে সেই সব কেন্দ্রে সংগঠন বৃদ্ধিতে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে গেরুয়া শিবির ৷ সেই তালিকায় মথুরাপুরও রয়েছে বলে জানিয়েছেন এসপি সিং বাঘেল ৷