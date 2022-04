বকখালি, 16 এপ্রিল : উত্তাল সমুদ্রে ডুবে গেল পণ্যবাহী নৌকা (Boat drown in Bay of Bengal) । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ থানার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছে । স্থানীয় মৎস্যজীবী ও ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের সহযোগিতায় নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে নৌকায় থাকা মাঝি-সহ তিনজনকে (Boatman and others are safe)।

শনিবার সকালে বকখালি সমুদ্র মোহনায় ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরের কাছে উত্তাল ঢেউয়ে মেদিনীপুর থেকে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে আসা পণ্যবাহী নৌকা হঠাৎই ডুবে যায় । পুলিশ ও স্থানীয় মৎস্যজীবীদের প্রচেষ্টায় শেষমেশ নিরাপদে উদ্ধার করা হয় নৌকায় থাকা তিনজনকে (rescued three persons from sea)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর থেকে নৌকাতে বালি নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ আসছিল ওই পণ্যবাহী নৌকাটি । ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরের চিনাই নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছে হঠাৎই আটকে যায় নৌকাটি । সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে জলের তোড়ে নৌকাটিতে ফাটল ধরে যায় এবং জল ঢুকতে থাকে নৌকাতে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে চিৎকার শুরু করে দেন নৌকায় আটকে থাকা মাঝি-সহ তিনজন । এরপর স্থানীয় মৎস্যজীবীরা খবর দেন ফ্রেজারগঞ্জ থানায় ৷

উত্তাল সমুদ্রে ডুবল পণ্যবাহী নৌকা , উদ্ধার মাঝি-সহ 3

ফ্রেজারগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নৌকায় থাকা তিনজনকে উদ্ধার করে । তবে নৌকাটি বঙ্গোপসাগরের তলিয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ।

