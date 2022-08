সোনারপুর, 17 অগস্ট: বাড়ির সামনে ঝোলানো রয়েছে ডাক্তারি সাইনবোর্ড ৷ তাতে লেখা ডাঃ উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর রোগী দেখার সময়সূচি ৷ রাজনৈতিক পরিচয় 2015 সালে সোনারপুরের 14 নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন ৷ ছেলে অর্ণব ছিলেন বিজেপির এজেন্ট ৷ এবার খোদ সেই ডাক্তার ও তাঁর ছেলে অর্ণবের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার নামে উঠল প্রতারণার অভিযোগ ৷

টাকা দিয়েও দিনের পর দিন চাকরি না পেয়ে চাকরিপ্রার্থীরা পুলিশের দ্বারস্থ হতেই মঙ্গলবার গ্রেফতার 'গুণধর' ডাক্তার বিজেপি নেতা ও তাঁর ছেলে(BJP leaders father and son detain)৷ তাঁদের বাড়িতে পাওয়া গেল সরকারি দফতরের নিয়োগপত্র-সহ প্রচুর নথি, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নাম ছাপানো প্যাডও (Pad in the name of the Chief Minister) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামে ছাপা প্যাড

জানা গিয়েছে, 2015 সালে পৌরভোটে সোনারপুরের 14 নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন অভিযুক্ত ডাঃ উত্তম মুখোপাধ্যায় । ওই ওয়ার্ডেরই বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় থাকেন তিনি । ছেলে অর্ণবও বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত । এ বছর পৌরসভা ভোটে দলের নির্বাচনী এজেন্টের দায়িত্বও পালন করেছেন তাঁরা ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের চাকরি দেওয়ার নাম করে যুবক-যুবতিদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন বাবা ও ছেলে । কিন্তু চাকরি পাননি কেউই । অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায় । সেই অভিযোগে ভিত্তিতেই বাবা ও ছেলেকে প্রথমে আটক করে সোনারপুর থানার পুলিশ । পরে তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷

এই বিষয়ে চাকরিপ্রার্থীরা জানান, অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর সঙ্গে ভালো যোগাযোগ রয়েছে বলে চাকরি দেওয়ার নাম করে কারও কাছে হাজার, কারও কাছে লাখ টাকা নিতেন(Cheating in the name of job)৷ কিন্তু তাতেও কেউ চাকরি পায়নি ৷

চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে গ্রেফতার বিজেপি নেতা বাবা ও ছেলে

যদিও অভিযুক্ত উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তিনি যাদের থেকে টাকা নিয়েছেন তাদের চাকরি দিয়েছেন ৷ এখনও চাকরি দেওয়া বাকি আছে ৷

তবে স্থানীয়রা তাঁকে বিজেপি নেতা হিসেবে জানলেও তিনি নিজেকে তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন ৷ অথচ তিনি বিজেপির প্রার্থী ছিলেন 2015 সালে এবং গত পৌরভোটে গেরুয়া শিবিরের নির্বাচনী এজেন্টও ছিলেন ৷

