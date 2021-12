নোদাখালি, 1 ডিসেম্বর : দক্ষিণ 24 পরগনার নোদাখালিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে 3 জনের মৃত্যু (Balst at Fireworks Factory) ৷ নোদাখালি থানার সোনাড়িয়া মোড়ের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে (Balst at Fireworks Factory in Nodakhali) ৷ পুলিশের তরফে বিস্ফোরণের কথা স্বীকার করা হলেও, প্রাণহানির বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করেননি তদন্তকারীরা ৷ জানা গিয়েছে, সোনাড়িয়া মোড়ের বাসিন্দা অসীম মণ্ডল বাড়িতেই বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করতেন ৷ আজ সকাল 8টা নাগাদ বাজি তৈরি করার সময় পরপর তিনটি বিস্ফোরণ (Nodakhali Blast) হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়ির মধ্যে বাজি কারখানা খুলেছিলেন অসীম মণ্ডল ৷ বুধবার সকালে সেই বাজি কারখানাতেই কাজ চলছিল ৷ তখনই 3টি বিস্ফোরণ হয় ৷ বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, আশপাশের বাড়িঘরও কেঁপে ওঠে ৷ বিস্ফোরণের পর লোকজন বাড়িটির কাছে গিয়ে জড়ো হয় ৷ ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে গিয়েছিল ৷ বাড়িটি দাউদাউ করে জ্বলছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷

নোদাখালিতে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ

জানা গিয়েছে, বাড়ির মধ্যে অসীম মণ্ডল, তাঁর মামি এবং কারিগর অতিথি হালদারকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তবে, বিস্ফোরণে যে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, তা নিয়ে এখনই কিছু নিশ্চিতভাবে জানায়নি পুলিশ ৷ দমকল ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ৷ খবর পেয়ে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর ঘটনাস্থলে যান ৷ তিনি জানিয়েছেন বেসরকারিভাবে বিস্ফোরণে 2 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

তবে, সেখানে কী ধরনের বিস্ফোরক ছিল তা এখনও জানা যায়নি ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে পুলিশ ৷