কুলপি, 11 জুন : বিক্ষোভকারীদের আক্রমণে ভাঙা পড়ল কুলপির বিধায়ক তথা সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি যোগরঞ্জন হালদারের গাড়ির কাঁচ (attack on car of kulpi TMC MLA Jogaranjan Halder during protest at NH 117 in Diamond Harbour) ৷ শুক্রবার বিধানসভার কাজ সেরে ডায়মন্ড হারবারে বাড়ি ফিরছিলেন কুলপির বিধায়ক ৷ সেই সময় বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলা চৌরাস্তা মোড়ের কাছে সংখ্যালঘু সংগঠনের বিক্ষোভের মুখে পড়ে বিধায়কের গাড়ি ৷ সেই সময় একদল বিক্ষোভকারী গাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেছেন বিধায়ক ৷

বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার হজরত মহম্মদকে নিয়ে করা অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে গত 2 দিন ধরে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ৷ মূলত জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশ ৷ তেমনি একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি হচ্ছিল ডায়মন্ড হারবারের 117 নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে ৷ শুক্রবার বিধানসভার কাজ সেরে কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেই সময় বিক্ষোভের সামনে পড়ে যায় তাঁর গাড়ি ৷ অভিযোগ কয়েকজন বিক্ষোভকারী বিধায়কের গাড়িতে হামলা চালায় ৷ তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় ৷

ভাঙা হল কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের গাড়ি

কুলপির বিধায়ক হওয়ার পাশাপাশি যোগরঞ্জন হালদার তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতিও ৷ এ দিনের ঘটনায় তাঁর নিরাপত্তরক্ষী এবং পুলিশের তৎপরতায় বিধায়ককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয় ৷ এই ঘটনা প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জানান, বিষয়টি প্রশাসনের তরফে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ বিষ্ণুপুর থানাকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ সুপার ৷