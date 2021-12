কলকাতা 1 ডিসেম্বর : সোনারপুর রাসের মেলায় করোনা বিধি না মানার অভিযোগ উঠল (Allegations of breaking Covid Guidelines) । বারুইপুর এসডিওকে মেলা পরিদর্শন করে দেখার এবং প্রয়োজনে অবিলম্বে মেলা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের তরফ থেকে । প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল মামলার শুনানিতে বলেন, ‘‘মেলার পর যদি এলাকায় করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক ও সভাপতি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন ।’’ পাশাপাশি মেলায় করোনা বিধি যে মানা হচ্ছে না, সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আয়োজকদের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ।

মামলার শুনানিতে মেলা আয়োজকদের তরফে বলা হয় তাঁরা সমস্ত করোনা বিধি মেনেই এই রাসের মেলা করছেন । কিন্তু মামলাকারীর তরফে আইনজীবী জানান , ‘‘এই মামলা করার জন্য গতকাল রাতে তাঁকে হুমকি দিয়ে মামলা তুলে নিতে বলা হয়েছে ।’’ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর বারুইপুর এসডিওকে নির্দেশ দেন মেলার মাঠ পরিদর্শন করে প্রয়োজনে মেলা বন্ধ করে দেওয়ার (Chief Justice directs the Baruipur SDO to inspect the fair ground) ।

পিয়ালী স্টেশন সংলগ্ন ফুটবল খেলার মাঠে দীর্ঘদিন ধরে হয় এই রাসের মেলা । সোনারপুর, জীবনতলা ও বারুইপুর থানা এলাকার হাজার হাজার মানুষ এই রাসের মেলায় অংশগ্রহণ করেন । কিন্তু আবেদনকারীর বক্তব্য, গোটা রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি যখন বেশ ভাল, তখন ওই এলাকাতেই করোনা সংক্রমনের হার সবথেকে বেশি । সেই কারণে এখনও সোনারপুর এলাকায় বহু জায়গায় কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছে রাজ্য সরকার । তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের মেলা করার অনুমতি দেওয়াকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন মৃগাঙ্ক মিস্ত্রি নামে এক ব্যক্তি। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, দীর্ঘ 16 -17 দিন ধরে চলে এই মেলা । মেলায় একাধিক স্টলে জুয়া খেলার আসর বসানো হয় ।

মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সমস্ত রকম করোনা বিধি মেনেই রাজ্য সরকার মেলা কমিটিকে মেলা করার অনুমতি দিয়েছে । মানুষ দীর্ঘদিন ধরে গৃহবন্দি ছিল, সেই জন্য রাজ্য চাইছে সুরক্ষা বিধি পালন করে যাতে এই ধরনের মেলায় মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে ।’’ রাজ্যের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট মেলা কমিটিকে মেলা করার অনুমতি দেয় ।