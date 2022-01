সন্দেশখালি, 24 জানুয়ারি : পণের দাবিতে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে (allegation of killing a housewife against her husband and others for bribe)। মৃত ওই গৃহবধূর নাম মনীষা ঘোষাল (40) । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির হাটগাছা গ্রামে । খুনের অভিযোগে পুলিশ সোমবার মৃতার স্বামী গোপাল ঘোষালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তবে, পরিবারের বাকি সদস্যরা এখনও পলাতক । তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ ।

প্রায় কুড়ি বছর আগে সন্দেশখালির দাউদপুর গ্রামের বাসিন্দা মনীষার সঙ্গে বিয়ে হয় হাটগাছা গ্রামের গোপাল ঘোষালের । পেশায় গোপাল একজন পান ব্যবসায়ী । স্থানীয় ভান্ডারখালি বাজারে তাঁর একটি পানের দোকান রয়েছে । দুটি সন্তানও রয়েছে তাঁদের । অভিযোগ, বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ির দাবি মতো যৌতুক হিসেবে প্রায় সমস্ত কিছুই দেওয়া হয়েছিল মনীষার পরিবারের তরফে । তারপরও অতিরিক্ত পণের দাবিতে মনীষার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা । এই নিয়ে মনীষার পরিবারের তরফে মীমাংসা করার চেষ্টা হলেও কোনও সুরাহা হয়নি ৷ উল্টে অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন বাড়ছিল বলে অভিযোগ মনীষার পরিবারের ।

এরইমধ্যে রবিবার রাতে মনীষার পরিবারের লোকজন খবর পায়, সে শ্বশুরবাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে । জামাইয়ের ফোন পেয়ে রাতেই হাটগাছা গ্রামে ছুটে যান পরিবারের লোকেরা । গিয়ে তাঁরা দেখেন, শ্বশুর বাড়ির ঘরের সিলিংয়ে ঝুলছে মনীষার দেহ । শরীরের বিভিন্ন অংশে মারধরের চিহ্ন স্পষ্ট । ততক্ষণে শ্বশুরবাড়ির সকলেই চম্পট দিয়েছে সেখান থেকে । খবর দেওয়া হয় সন্দেশখালি থানায় । পুলিশ এসে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে । তারপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে । মৃতার পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সোমবার সকালে সন্দেশখালি থানা এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে পলাতক গোপালকে পাকড়াও করে পুলিশ । তবে, সেখানে পরিবারের বাকি সদস্যের হদিস মেলেনি । পুলিশের ধারণা, তারা অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে । এদিন দুপুরে ধৃত গোপাল ঘোষালকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷