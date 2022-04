কাকদ্বীপ, 11 এপ্রিল : রাজ্যে একের পর এক গণধর্ষণের ঘটনা ৷ এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় এক মহিলাকে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে (allegation of gang rape and attempt to murder at Namkhana) । প্রমাণ লোপাটে ওই মহিলার গায়ে কেরোসিন ঢেলে তাঁকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অভিযুক্তরা ৷ হাঁসখালিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনার মধ্যেই নামখানার এই ঘটনা রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ নির্যাতিতা ওই মহিলা বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নামখানা থানার পুলিশ ৷

নামখানায় মহিলাকে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাতে বাড়িতেই ছিলেন বছর চল্লিশের ওই মহিলা । রাত তিনটে নাগাদ তিনি শৌচাগারে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হন । অভিযোগ, সেই সময়ে কয়েকজন যুবক এসে মহিলার মুখ চেপে ধরে । এরপর মহিলাকে বাড়ির দোতলায় তুলে নিয়ে গিয়ে, তাঁকে বেঁধে গণধর্ষণ করা হয় ৷ ধর্ষিতার দাবি, মোট পাঁচজন মিলে তাঁর উপর অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের মধ্যে দু‘জনকে তিনি চিনতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁর আত্মীয় হয় ৷

ধর্ষণের পর মহিলার শরীরে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয়, বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করেন তিনি ৷ তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে আসেন ৷ তখন চম্পট দেয় অভিযুক্তরা ৷ প্রথমে লজ্জায় ধর্ষণের কথাটি কাউকে বলতে পারেননি ওই নিগৃহীতা ৷ কিন্তু পরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে বিষয়টি বাড়ির লোককে জানান তিনি ৷