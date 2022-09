দিনহাটা, 23 সেপ্টেম্বর: বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরোধিতায় তৃণমূলের মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য সোশাল মিডিয়ায় আবেদন জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ(Udayan guha posted on social media to come everyone to the road in against to the partition of Bengal)। বৃহস্পতিবার তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, "দিনহাটায় 24 তারিখ পথে নেমে বুঝিয়ে দাও তুমি রাজ্য ভাগের বিরোধী ।" আর মন্ত্রীর এই পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে । সকলের বক্তব্য দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি এবার কি তাহলে সাধারণ মানুষকে ওই মিছিলে হাঁটার জন্য আবেদন জানালেন মন্ত্রী ? যদিও এই বিষয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য, যারা বাংলা ভাগ চায় না তারাও যাতে আসে সেটাই বলা হয়েছে(Udayan guha posted on social media)।

বাংলা ভাগ ইস্যুতে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি । বিজেপির একাধিক বিধায়ক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি তুলেছেন । কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় গ্রেটারের এই পৃথক রাজ্যের দাবিকে সমর্থনের কথা বলেছেন । তবে পৃথক রাজ্যের দাবিতে প্রথম থেকেই বিরোধিতায় নেমেছে তৃণমূল ।

ইতিমধ্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে এসে বলেছেন, রক্ত দিয়ে হলেও বাংলা ভাগ রোখা হবে । পাশাপাশি কোচবিহার শহরে গত 6 সেপ্টেম্বর মিছিল করেছেন তৃণমূল কর্মীরা । তবে উত্তরবঙ্গের যেসব নেতারা সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ । বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে 24 সেপ্টেম্বর শনিবার তাঁর নিজের এলাকা দিনহাটায় মিছিল ডেকেছেন । সেই মিছিলে অন্তত 15 হাজার লোক যাতে আসে সেই লক্ষ্য নেমেছেন ।

পাশাপাশি বৃহস্পতিবার তিনি সেশাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েও সাধারণ মানুষকে ওই মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন । যদিও গোটা বিষয়টিতে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি বিধায়ক সুকুমার রায় ৷ সুকুমারবাবু বলেন,"কিছু মানুষ উদয়নের ভয়ে হয়ত মিছিলে হাঁটবেন । কিন্তু সাধারণ মানুষ ওনার পাশে থাকবেন না ।"

