কোচবিহার, 30 এপ্রিল : পৌরসভা নির্বাচনে উদয়ন গুহ’র নেতৃত্বে দিনহাটা পৌরসভা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছিল তৃণমূল ৷ এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল কোচবিহার জেলা রাজনীতিতে ৷ এ বার 180 ডিগ্রি ঘুরে গেলেন দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ ৷ এক কর্মিসভায় তিনি জানালেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট হবে ৷ যাঁরা মানুষের জন্য কাজ করবেন, তাঁরাই একমাত্র টিকিট পাবেন ৷ আর সেই সঙ্গে নিজেদের ভুল-ত্রুটি শুধরে নেওয়ার কথা বললেন তিনি (Udayan Guha apologized at party meeting) ৷

ওই কর্মিসভা থেকে উদয়ন গুহ’কে রীতিমত ক্ষমা চাইতে শোনা গেল ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমাদের কিছু ভুল-ত্রুটি আছে ৷ আমরা সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করছি ৷ দলের পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ৷ কিন্তু, আপনারা রাগ করে আমাদের পাশ থেকে সরে যাবেন না ৷ আমাদের দূরে ঠেলে দেবেন না ৷ আমাদের কর্মীদের ডাকবেন, এমনকি আমাকে খোন করে জানাবেন, আপনাদের সমস্যার কথা ৷ আমরা সহযোগিতা করব ৷’’ উদয়ন গুহ’র এই মন্তব্যের পর রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছে কোচবিহারের রাজনীতিতে ৷

এ নিয়ে জেলার রাজনৈতিকমহল মনে করছে, পৌরসভা ভোটের সময় দিনহাটা পৌরসভা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছিল তৃণমূল ৷ সেই ঘটনাকতে দিনহাটার মানুষ যে মেনে নেয়নি তা তৃণমূল নেতৃত্ব তথা উদয়ন গুহ ভাল করেই জানেন ৷ আর সেই কারণেই হয়তো এই অবস্থান বদল এবং ভুল-ত্রুটি শুধরে মানুষের কাছে যাওয়ার কথা বলছেন দিনহাটার বিধায়ক ৷

কর্মিসভায় ক্ষমা চাইলেন উদয়ন

পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি যে একেবার বিনামূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তাও বলতে শোনা গেল উদয়ন গুহ’কে ৷ তিনি বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার যে প্রকল্পের সুবিধা মানুষকে দিচ্ছে, তা দয়া করে দিচ্ছে না ৷ এটা মানুষের অধিকার ৷ তাই কেউ যদি আপনাদের বঞ্চিত করে বা ঘুষ চায় তাহলে অভিযোগ জানান ৷ তার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷’’ প্রয়োজনে তাঁকে ফোন করে অভিযোগ জানানোর কথাও বলেন উদয়ন গুহ ৷

আর সবশেষে তিনি জানান, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেউ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতবে না (Every Candidates of Opposition Parties will File Nomination in Upcoming Panchayet Election) ৷ তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ রয়েছে, গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ- সব আসনেই ভোট হবে ৷ আর সেই ভোটে তৃণমূলের তরফে তাঁরাই টিকিট পাবেন, যাঁরা মানুষের পাশে থাকবে ও মানুষের হয়ে কাজ করবেন ৷

যদিও, পুরো বিষয়টিকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে ৷ পৌরসভা নির্বাচনের আগে উদয়নের মন্তব্যের কথা মনে করিয়ে তিবি বলেন, ‘‘পৌরসভা নির্বাচনের আগে দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেছিলেন, ভোট না দিলে প্রহার হবে এবং সেভাবেই তিনি দিনহাটা পৌরসভা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষ তাঁর পাশ থেকে সরে গেছে ৷ তাই এখন নাটক করছেন ৷’’