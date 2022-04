কোচবিহার, 21 এপ্রিল : কবিতার মাধ্যমে কোচবিহারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে বিঁধলেন দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ (TMC MLA Udayan Guha criticiss BJP MP Nisith Pramanik) ৷ গত রবিবার কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় কোচবিহার-1 নম্বর ব্লকে ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর তিন দিন কেটে গেলেও এলাকায় যাননি বিজেপি নেতা তথা এলাকার সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক (TMC alleged that Nisith Pramanik did not visit storm affected areas ) ৷ এই বিষয়টি তুলে ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কবিতার মাধ্যমে নিশীথকে বিঁধেছেন উদয়ন গুহ ৷ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতার অনুকরণে উদয়ন লিখেছেন, 'বিট্টু বাড়ি আছো' ৷ বিট্টু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ডাকনাম ।

কবিতা লিখে নিশীথকে কটাক্ষ উদয়নের

বুধবার ওই পোস্টে উদয়ন গুহ লেখেন, "গত 17 এপ্রিল ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে কোচবিহার -1 ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে বাড়িঘর । দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে । তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীরা গিয়ে সেখানে ত্রাণ বিলি করছেন । কোচবিহারের সাংসদ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রয়োজনে বিএসএফ বা সিআরপিএফ-এর ডান্ডা খাওয়াতে পারেন কিন্তু ত্রাণের মতো সামান্য কাজ ওকে মানায় না । তাই এখানেওখানে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি । যতই দুর্গত মানুষেরা চিৎকার করুন না কেন বিট্টু বাড়ি আছো বলে ?"

তবে এই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই পোস্ট প্রসঙ্গে দিনহাটার বিধায়ক বলেন, "এটা আমার বক্তব্য নয় । কোচবিহার -1 ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আমি দু'দিন ত্রাণ নিয়ে গিয়েছিলাম । সেখানকার মানুষের বক্তব্য এলাকার সাংসদকে দেখা যায়নি ।" যদিও এই প্রসঙ্গে নিশীথ প্রামাণিকের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ তবে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, খুব শীঘ্রই সাংসদ এলাকায় যাবেন । বিজেপি সাংসদের পাশাপাশি তৃণমূলের অভিযোগ এলাকার বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র বিরুদ্ধেও ৷ ঝড় কবলিত এলাকায় তিনি এখনও কেন যাননি, তা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন উদয়ন গুহ ৷