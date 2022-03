কোচবিহার, 16 মার্চ : মাথাভাঙা পৌরসভার বোর্ড গঠন ঘিরে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল (TMC Inner Clash in Mathabhanga) ৷ তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব লক্ষপতি প্রামাণিককে পৌরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছে ৷ ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে বিশ্বজিৎ সাহাকে ৷ কিন্তু লক্ষপতি প্রামাণিক চেয়ারম্যান হওয়াতেই বিবাদের শুরু (TMC Inner Clash Over Chairman Selection in Mathabhanga Municipality) ৷

এদিন চেয়ারম্যান হিসাবে 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর সরকার, 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ রায়ের নামে সমর্থন জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু লক্ষপতি প্রামাণিক ভোট বেশি পাওয়ায় তাঁকে চেয়ারম্যান করা হয় ৷ কিন্তু প্রবীর সরকার তা মানতে চাননি ৷ লক্ষপতি প্রামাণিকের বিরোধিতা করে জানান, তিনি বিশ্বজিৎ রায়ের নাম সমর্থন করেন ৷ অভিযোগ, প্রশাসন গোপনভাবে ভোট করার কথা বললেও তা হয়নি ৷

মাথাভাঙায় পৌরবোর্ড গঠন নিয়ে সামনে এল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

আরও পড়ুন : Baranagar Municipality : বরানগরে ফের মহিলা পৌর প্রধান, অনুষ্ঠিত হল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

এদিন বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার তৃণমূলের চেয়ারম্যান গিরিন্দ্রনাথ বর্মন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী, যুব জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারী ৷ তবে প্রশ্ন উঠেছে কীভাবে কাউন্সিলরদের বাইরে তৃণমূল নেতৃত্ব বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নিল ? যদিও নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক এবং মহকুমাশাসক অচিন্ত্যকুমার হাজরা বোর্ড মিটিং চলাকালীন বিরোধিতার কথা অস্বীকার করেছেন ৷

অপরদিকে, এদিন দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান হলেন গৌরীশংকর মহেশ্বরী ৷ ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন সাবির সাহা চৌধুরী ৷ এদিন তুফানগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন কৃষ্ণা ঈশোর এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলেন তনু সেন ৷