দিনহাটা, 9 সেপ্টেম্বর: শহরজুড়ে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত। লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা । যার ফলে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর । দিনহাটায় 3 পরিযায়ী শ্রমিকের রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু মিলল । এই ঘটনায় স্বাস্থ্য দফতরের মধ্যেও তৎপরতা শুরু হয়েছে (Dengue Virus was Found in Blood of Three Migrant Workers)। ডেঙ্গি আক্রান্ত তিনজনই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতলে চিকিৎসাধীন রয়েছে । এদের মধ্যে 2 জন গত মঙ্গলবার এবং একজন বুধবার অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হয় । হাসপাতালে এই তিনজন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীকে পৃথক ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষনে রাখা হয়েছে । এনএস ওয়ান (Non Structural Protein 1) পদ্ধতিতে এদের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ রঞ্জিত মণ্ডল জানান, এদের তিনজনের মধ্যে 2 জনের বাড়ি দিনহাটা-1 ব্লকে বাকি 1 জন সিতাই ব্লকের চামটায় বাসিন্দা । এরা ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন । সেখান থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরেন । জ্বর না কমায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । এরপর তাঁদের শরীরে ডেঙ্গির হদিশ মেলে ।

আরও পড়ুন: শিলিগুড়িতে 24 ঘন্টায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত 24 জন, চিন্তিত স্বাস্থ্য দফতর

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা জেলাতেই ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে । আগে প্রতি সপ্তাহে 2-3 জন করে আক্রান্তের সন্ধান মিললেও গত সপ্তাহে জ্রলায় 14 জনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে । জেলায় চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত 74 জনের শরীরে ডেঙ্গির জীবাণু মিলেছে । কোচবিহার জেলার সিএমওএইচ (Chief Medical Officer of Health) ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, "এখন ডেঙ্গির মরশুম । তাই ডেঙ্গি বাড়ছে তবে কোচবিহারের পরিস্থিতি অন্য জায়গার তুলনায় ভালো। স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করছেন ।"

প্রসঙ্গত, কোচবিহারের পাশাপাশি শিলিগুড়ি পৌরনিগম এবং মহকুমা এলাকায় 207 জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে । যার ফলে একদিকে যেমন আতঙ্কিত শহরবাসী অন্যদিকে, প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে । ডেঙ্গি পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা (Health Department Officials)। কীভাবে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে সেই কারণই খুঁজতে শুরু করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ ।