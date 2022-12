কোচবিহার, 18 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার খসড়া তালিকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাবার নাম থাকায় যে বিতর্ক শুরু হয়েছে তাতে রবিবার জল ঢালার চেষ্টা করলেন বিজেপি সাংসদ ৷ এই ঘটনায় তিনি উলটে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ৷ রবিবার নিশীথ দাবি করেন, যেহেতু আবাস যোজনার দুর্নীতিতে একের পর এক তৃণমূল নেতার নাম জড়াচ্ছে তাই ইচ্ছাকৃতভাবে (ম্যানিপুলেট) তাঁর বাবার নাম ওই তালিকায় যোগ করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল (Nisith Pramanik speaks on Awas Yojana list controversy) ৷

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কথায়, "শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের নাম ভূরি ভূরি বেরোচ্ছে । তাই বিজেপিকে অপমান করতে তালিকা ম্যানিপুলেট করে আমার বাবার নাম ঢোকানো হয়েছে । বিষয়টি জানতে পেরে জেলাশাসককে মেইল করে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বাবা ।"

এই বিষয়টি নিয়ে দিনহাটা-1 ব্লকের বিডিও মদনমোহন মুর্মু বলেন, "বিষয়টি জানতে পেরেই তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাবার ।" উল্লেখ্য, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভেটাগুড়ি-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের খালিজা বলাডাঙা গ্রামে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিকের বাড়ি । তৃণমূলে থাকার সময়ে 2013 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত ভেটাগুড়ি-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন তিনি ।

2018 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজে না লড়লেও নিশীথের (Nisith Pramanik) নেতৃত্বে তৃণমূল ভালো ফল করে দিনহাটা-1 ব্লকে । পরবর্তীতে দলবিরোধী কাজের জন্য 2018 সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে বহিষ্কার করে তৃণমূল । এরপর বিজেপিতে যোগ দেন তিনি এবং 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে জিতে সাংসদ হন । 2021 সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পান । এরইমধ্যে আবাস যোজনায় (Pradhan Mantri Awas Yojana) ঘরের তালিকায় তৃণমূলের নেতা ও প্রধানদের নাম চলে আসায় বিতর্ক দেখা দেয় । শনিবার জেলা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তথা কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অভিযোগ করেন, প্রভাব খাটিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাবা বিধূভূষণ প্রামাণিকের নাম আবাস যোজনার তালিকায় তোলা হয়েছে (name of Nisith Pramanik father in Pradhan Mantri Awas Yojana) । এই অভিযোগেরই এদিন পালটা জবাব দিলেন নিশীথ প্রামাণিক ৷