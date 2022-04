কোচবিহার, 24 এপ্রিল : প্রেমের সম্পর্ক প্রায় অনেক দিনের, কিন্তু তা আর পরিণতি পেল না ৷ তার আগেই আত্মঘাতী হলেন কোচবিহারের দুই নাবালক প্রেমিক-প্রেমিকা (Minor couple Died by Suicide) ৷ ঘটনাটি মাথাভাঙা - 1 নং ব্লকের ইচ্ছাগঞ্জ এলাকার ।

জানা গিয়েছে, একই গ্রামের কলেজ পড়ুয়া অলোক বর্মনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাখি বর্মনের । তবে দুজনই নাবালক হওয়ায় তাঁদের বিয়ে দিতে রাজি হননি পরিবারের সদস্যরা (Family not accepted love affairs two minor died by suicide)। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তিও চলছিল । মাঝে মধ্যে বচসাও হত । কিন্তু ওই দুই তরুণ তরুণী বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় । এর ফলে গ্রামে ঝামেলাও হয় । এরপর শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে দুজনে বের হয় । রবিবার একই দড়িতে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয় ।

এ দিন ইচ্ছাগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় একটি বাগানের গাছে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ । পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় । দুটি অল্পবয়সি ছেলে-মেয়ের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

