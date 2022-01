কোচবিহার, 24 জানুয়ারি : কোচবিহার (Cooch Behar) থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ মারিজুয়ানা (NCB seizes Marijuana seized at Cooch Behar) ৷ উত্তরের এই জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে 690 কেজি মারিজুয়ানা (marijuana weighing 690 kgs seized) বাজেয়াপ্ত করেছে নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর কলকাতা শাখা (Narcotics Control Bureau, Kolkata) ৷ এই ঘটনায় জড়িত দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

এনসিবি জানিয়েছে, "কোচবিহারের শীতলকুচি থানা এলাকার অন্তর্গত সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের একটি বাড়ি থেকে 690 কেজি মারিজুয়ানা (Marijuana seize in Bengal) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় 40 বছর বয়সি অর্জুন মণ্ডল ও 28 বছর বয়সি প্রশান্ত মণ্ডল নামে দু'জনকে গ্রেফতার (Two arrested in Marijuana selling case) করেছে এনসিবি কলকাতা ৷"

নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো জানতে পেরেছে, ওই মাদক কোচবিহারের মেঘপালা থেকে এসেছে ৷ সেগুলি উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ শুরু হয়েছে তদন্ত ৷ এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷

