কোচবিহার, 23 ডিসেম্বর : অবশেষে উদ্ধার হল মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল অফিসারের খোয়া যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্র । শুক্রবার বিকেলে কোচবিহার রেলষ্টেশন এলাকার একটি জঙ্গলের মধ্যে থাকা গর্ত থেকে উদ্ধার হয় ওই দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও 20টি তাজা কার্তুজ (Mamata Security Guard Bag recovers from Coochbehar) । কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে সানিরাজ বলেন, ‘‘অসমের গুয়াহাটি থেকে কলকাতা ফেরার পথে নিউ কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীর অস্ত্র-সহ ব্যাগ খোয়া যায় ৷ ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ।’’

জানা গিয়েছে, গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসমের কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দেন । পুজো শেষে মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা 10 অফিসার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চেপে গুয়াহাটি থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন । পথে ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নিউ কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন বাইশগুড়ি এলাকায় চলন্ত ট্রেনের মধ্যে হঠাৎই দেখতে পান একজন নিরাপত্তারক্ষীর ব্যাগ নেই (security guard bag with the weapon goes missing) ।

আরও পড়ুন : অরবিন্দের জন্মদিনে মোদির ডাকা বৈঠকে থাকবেন না মমতা

এরপর ট্রেনটি নিউ কোচবিহার ষ্টেশনে দাঁড়ালে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় । জানা গিয়েছে, ওই ব্যাগে দুটি পিস্তল, একটি মোবাইল, একটি এটিএম কার্ড ও নগদ কিছু টাকা ছিল । এরপরে নিউ কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন এলাকা সেই ব্যগ উদ্ধার করা গেলেও ব্যাগে থাকা দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও নগদ টাকার হদিশ পাওয়া যায়নি । গতকালই নিউ কোচবিহার জিআরপিতে এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় । এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে জিআরপি এবং রাজ্য পুলিশ ।