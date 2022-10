কোচবিহার, 24 অক্টোবর: বিগ বাজেটের পুজো নয়, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা হওয়ায় কোনওরকমে পুজো করে আসছেন গ্রামবাসীরা । তবে এবার রয়েছে বিশেষ কিছু যা দেখে হয়ত আপনি অবাক হবেন । কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের 120 জামালদহ বালাপুকুরি গ্রামে এবারের কালীপুজোর থিম পার্থ ও অর্পিতার টাকার পাহাড়(Huge Money of Partha and Arpita in the Theme of Kalipuja in Cooch Behar)।

এই গ্রামের বাঘাযতীন সংঘে এবারের কালীপুজোর আকর্ষণ এটাই ৷ ক্লাব চত্বরে পৌঁছলেই দেখা যাবে পড়ে রয়েছে কাগজের নকল 2000 ও 500 টাকার বিরাট আকারের প্রচুর নোটের বান্ডিল(Huge Money of Partha and Arpita in Kalipuja Theme)।

কোচবিহারের গ্রামে কালীপুজোর থিম পার্থ-অর্পিতার টাকার পাহাড়

এই বিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক কৌশিক রায় বলেন,"এবার আমাদের পুজো 27তম বর্ষে । আমরা প্রত্যেক বছর কোনও না কোনও থিম তৈরি করি ।

তবে এহেন থিমের কারণ কী ? কেন টাকার পাহাড় থিম করা হল ?

এই বিষয়ে ক্লাবের সদস্য মিস্টু রায় বলেন, "আমরা প্রতি বছর সাম্প্রতিক কোনও বিষয়ের উপর ছোট করে থিম তৈরি করি । এবার পুজোর আগের থেকে টাকা উদ্ধারের দৃশ্য দেখি । জীবনে এত টাকার নোট দেখিনি আমরা । কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে কারও বাড়িতে আবার কারও ফ্ল্যাটে । তাই আমরা ক্লাবের সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিই টাকার পাহাড় থিম করার । আমরা কোনও রাজনীতি করছি না । কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনা সবার জানা । এই থিমের মাধ্যমে সেটাই দেখানো হয়েছে ৷ দুর্নীতি করে বাড়িতে টাকার পাহাড় তৈরি করার বিষয় আমরা থিমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র ।"



যদিও টাকার পাহাড় থিম প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী । তিনি বলেন,"এই নিয়ে কিছু বলার নেই আমার ।"এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জের বিজেপি নেতা দধিরাম রায় বলেন, "সকল প্রকার দুর্নীতিকে থিমে আনলে মানুষ আরও সচেতন হবে ৷ দুর্নীতি করে যারা টাকার পাহাড় বানিয়েছে সেই মত থিমই মানুষ দেখতে চায় । যারা দুর্নীতি করছে তাদেরকে মানুষ দেখে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলুক ।"

