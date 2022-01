কোচবিহার, 5 জানুয়ারি : ফের একবার রাজ্যে বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ ৷ যার জেরে ইতিমধ্যেই কোভিড বিধিও লাগু করতে হয়েছে সরকারকে ৷ একদিকে যেমন আক্রান্তের সংখ্যা আতঙ্ক বাড়াচ্ছে তেমনি আরও বড় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খোদ চিকিৎসকদের সংক্রমণ ৷ কোচবিহার জেলায় একের পর এক চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হতে শুরু করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে । জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা এই মুহূর্তে খুব বেশি না হলেও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকদের আক্রান্ত হওয়ার খবরে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে।

ইতিমধ্যেই কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, একাধিক চিকিৎসক এবং একজন নার্স সংক্রমিত হয়েছেন (Nurses and Doctors are getting infected with covid in Cooch Behar medical)। আক্রান্ত হয়েছেন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের এক চিকিৎসক এবং নার্স । এভাবে একের পর এক চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্য়কর্মীরা আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছে স্বাস্থ্য দফতরের একাংশ। যদিও কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেন, "পরিস্থিতি ততখানি গম্ভীর কিছু নয় ৷ আমাদের দু-তিনজন চিকিৎসক, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং একজন নার্স আক্রান্ত হলেও পরিষেবা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। আক্রান্ত চিকিৎসকরা সকলেই আইসোলেশন আছেন।" পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য় প্রস্তুতি তাঁদের রয়েছে বলেই জানিয়েছেন তিনি ৷

অন্যদিকে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য জেলার সঙ্গে কোচবিহার জেলাতেও আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তবে পরীক্ষার সংখ্যা কম থাকায় এই আক্রান্তের সংখ্যা কম প্রকাশ্যে আসছে। বেশি পরীক্ষা হলে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি হত বলেই মত চিকিৎসকদের একাংশের মত। দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন মৃত্যু হয়েছিল কেবল একজন নার্সের । কিন্তু এবারে যেভাবে চিকিৎসক ও নার্স আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে তাতে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা।