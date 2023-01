কোচবিহার, 17 জানুয়ারি: পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক-সহ 3 জন (CBI Officer Injured in an Accident)। মঙ্গলবার সকালে কোচবিহারের সাতমাইল এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে আহত হন গাড়িতে থাকা ওই সিবিআই আধিকারিক ও আরও দু'জন । এদিন সকালে ওই গাড়িতে কোচবিহার থেকে মাথাভাঙার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা । কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কম ছিল ৷ আর তার জেরেই ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ বলে অনুমান (Accident in Cooch Behar) ৷

আহতদের কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে । যদিও এই বিষয়ে সংস্থার আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি । জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় সিবিআইয়ের বিভিন্ন মামলা চলছে । সেসবের জন্যই এদিন তাঁরা কোচবিহারে এসেছিলেন । সকালে তাঁরা মাথাভাঙার দিকে যাচ্ছিলেন । কুয়াশার দৃশ্যমানতার অভাবের কারণ একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয় ৷ যার ফলে এক সিবিআই অফিসার-সহ 3 জন আহত হন ।

দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে নিশিগঞ্জ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখান থেকে কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয় । এদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে তরজা শুরু হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলে ৷ এই দুর্ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে অভিমত বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র । এদিন তিনি বলেন, "সিবিআই আধিকারিকরা যেভাবে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে তাতে এই ঘটনা ষড়যন্ত্র হলেও হতে পারে । তদন্ত করে দেখা দরকার ।"

যদিও পালটা দিয়েছে তৃণমূলও । প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "বিজেপি সবকিছুতেই ভূত দেখে । যতদূর শুনেছি কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম ছিল । যার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।"

